Disneyland vend un sandwich à 100 €. Voici ce qu’il y a dedans

Les fans des Avengers ont hâte de se rassembler à Disneyland Resort pour son ouverture le 4 juin du plus récent terrain du parc, Avengers Campus. Mais de toutes les nouvelles concernant l’ajout au parc Disney’s California Adventure, c’est un sandwich à 100 € qui attire le plus l’attention.

Le Pym-ini, un sandwich qui se vend 99,99 €, est un sandwich de style panini contenant du salami, du jambon au romarin et des tomates séchées sur du pain focaccia grillé. Alors que certains peuvent insister sur le fait que le repas à 100 € devrait être accompagné de super pouvoirs cachés ou, à tout le moins, de truffes fraîchement rasées, ce n’est en fait pas une mauvaise affaire.

Le campus Avengers ouvre à Disneyland Resort le 4 juin 2021. Disneyland Resort

La version à 100 € du Pym-ini est une version familiale du sandwich, qui est également disponible en taille individuelle pour 14,99 €. La version la plus coûteuse du Pym-ini sert entre six et huit invités, donc en termes de mathématiques de restauration Disney, ce n’est pas cette cher.

Divisé de huit façons, le sandwich représente une économie par rapport à son homologue plus petit, s’élevant à un peu plus de 12 € par personne.

Pym Test Kitchen ouvrira cet été avec le reste du campus Avengers au Disney California Adventure Park. Disneyland Resort

Le Pym-ini ne sera qu’une étoile au menu du nouveau restaurant Pym Test Kitchen, un restaurant avec service de comptoir nommé d’après le personnage des Avengers, le Dr Hank Pym, l’entomologiste et physicien qui a développé la combinaison Ant Man après avoir découvert des particules qui causent des choses. rétrécir ou grandir.

À l’intérieur du restaurant, les visiteurs du parc se sentiront minuscules à côté des expériences menées par l’équipe de chefs de recherche de Ant Man et The Wasp. Des gigantesques canettes de soda aux bouteilles de condiments surdimensionnées, Pym Test Kitchen sera tout au sujet de se sentir, bien, comme un insecte, tout en mangeant des éléments de menu comme des bretzels à partager surdimensionnés et une salade César garnie d’un croûton géant.

En rapport

Compte tenu du thème de la taille d’un super-héros de Pym Kitchen, un Pym-ini géant a du sens. Assurez-vous simplement d’amener votre équipe préférée de combattants du crime pour partager le coût – et laissez votre appétit de la taille d’une fourmi à la maison.