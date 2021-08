Disney veut faire Free Guy 2 selon Ryan Reynolds

On dirait que nous allons avoir une suite à gars libre. Sortie en salles le 13 août gars libre met en vedette Ryan Reynolds en tant que personnage de fond dans un jeu vidéo qui a eu la possibilité de devenir le héros. Le succès rencontré lors de son week-end d’ouverture a suffi à convaincre Disney d’en commander davantage, car Reynolds a publié sur Twitter qu’il existe désormais une demande officielle du studio pour une suite.

« Aaaannnnd après 3 ans de messagerie en tant que film IP original, Disney a confirmé aujourd’hui qu’il voulait officiellement une suite. Woo hoo !! #ironie », a tweeté Reynolds. 20th Century Studios a retweeté le message et le réalisateur Shawn Levy l’a également partagé avec le message « Yuuuuuuuup ».

Yuuuuuuuup https://t.co/c4PKRygjlk – Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) 14 août 2021

L’une des nombreuses sorties de films à subir plusieurs retards en raison de la pandémie, gars libre finalement créé le 13 août. Il se dirigerait vers une ouverture de 26 millions de dollars au box-office, dépassant les estimations initiales d’environ 15 millions de dollars. Les critiques ont également été majoritairement positives, un autre aspect de gars librela sortie de qui a semblé avoir plu à Disney. Bien que cela ne ressemble pas à Ryan Reynolds a signé pour faire Libre Guy 2 pour l’instant, il semble très probable qu’il le fera, étant donné à quel point il est excité à l’idée que Disney en demande plus.

Shawn Levy dirige gars libre sur un scénario de Matt Lieberman et Zak Penn. Reynolds et Levy ont produit avec Sarah Schechter, Greg Berlanti et Adam Kolbrenner. Avec Reynolds dans le rôle principal, le film met également en vedette Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery et Taika Waititi.

Un synopsis du film se lit comme suit : « Quand un caissier de banque découvre qu’il est en fait un joueur de fond dans un jeu vidéo en monde ouvert, il décide de devenir le héros de sa propre histoire – une histoire qu’il peut réécrire lui-même. Dans un monde où il y a pas de limites, il est déterminé à sauver la situation avant qu’il ne soit trop tard, et peut-être trouver une petite romance avec le codeur qui l’a conçu. »

« Cela a été fait avec un esprit d’espoir et dans le but de ramener du plaisir à l’expérience cinématographique », a récemment déclaré Reynolds à propos de gars libre, via ABC7. « Et donc on a l’impression, peut-être encore plus que lorsque nous avons fait le film, que ce sentiment de plaisir, d’évasion, de chaleur et de rires a une réelle valeur et ce dont nous avons besoin. »

Il a ajouté: « Nous ne savions pas grand-chose sur le jeu, mais je ne pensais pas que nous devions le faire. Une histoire d’amour, une histoire de riposte, de sortie de l’ombre et d’entrée dans votre propre vie et existence. Nous avions de travailler très dur pour s’assurer que l’expérience de jeu dans le film soit authentique pour les joueurs. Mais nous étions surtout préoccupés par le fait de raconter une histoire incroyable qui a de l’action, du cœur et de l’humour. «

gars libre joue maintenant dans les théâtres. Il n’y a pas de mot en ce moment pour savoir quand Libre Guy 2 pourrait être libéré. L’acteur travaille actuellement sur la prochaine comédie musicale de Noël Fougueux aux côtés de Will Ferrell et Octavia Spencer pour le service de streaming Disney+. On sait aussi Deadpool 3 arrive à un moment donné, même si ce n’est pas dans un avenir proche. Cette nouvelle nous vient de Ryan Reynolds sur Twitter.

Sujets : Homme libre