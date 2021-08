Avec la dernière saison de l’émission de science-fiction de HBO Westworld en train de filmer, vous seriez pardonné de penser qu’il y avait une annonce majeure qui se passait aujourd’hui alors que le nom était en vogue sur diverses plateformes de médias sociaux. Cependant, ce n’est pas le cas, et au lieu de cela, le hashtag tendance a été provoqué par un rapport publié dans le New York Times selon lequel Disney envisageait d’amener des robots « vivants » dans leurs parcs à thème, avec l’intention de les faire marcher. parmi les invités et interagir avec eux. Vous pouvez maintenant voir où cette balise de tendance entre en jeu.

ne ressemble à rien pour moi https://t.co/QL2BENwx49 – karen han (@karenyhan) 19 août 2021

Lorsque le monde est plein d’exemples d’art reflétant la vie et la vie imitant l’art, il arrive parfois que la comparaison ne soit pas celle que vous voulez vraiment envisager de devenir réalité, et il semble que Disney soit heureux d’accompagner les événements de la série télévisée , et en effet le film de 1973, de Westworld étant un morceau de fiction qui ne peut pas se produire dans le monde réel. Vous savez, comme les chaussures à laçage automatique, les voitures automatisées, le Quidditch…

Il n’y a évidemment aucun signe immédiat que cela se produise encore depuis un certain nombre d’années, mais avec la vitesse des progrès technologiques, si les parcs Disney veulent que des robots marchant, parlant et interagissent se promènent librement dans leurs parcs, alors qui va leur faire obstacle. Vous imaginez en quelque sorte que s’ils s’inspiraient de l’autre histoire de Michael Crichton sur les problèmes liés à une attraction de parc à thème et décidaient qu’ils voulaient un T-Rex errant à l’intérieur du Magic Kingdom, il y aurait une douzaine de têtes tout le long d’accord et le travail commencerait sur l’ingénierie.

Évidemment, quelqu’un quelque part aura des chances sur les chances de ces robots, si et quand ils deviennent une réalité, de devenir voyous, mais je m’attendrais à ce qu’ils soient similaires à dire de mettre un homme sur Jupiter et autres, donc nous n’avons probablement pas besoin s’inquiéter de la réalité de Westworld devenir une réalité à Disneyland. Ce que nous pouvons faire à la place, c’est de lire certains des nombreux points de vue et commentaires partagés sur Twitter lorsque l’article est devenu viral, et il y a eu des messages assez amusants, voire un peu sinistres.

« De tous les scénarios fantastiques que nous transformons inexplicablement en réalités, celui-ci semble parmi les plus faciles à ne pas faire. Pouvons-nous laisser cette merde WESTWORLD dans les brouillons? » a dit un utilisateur. Un autre a déclaré: « Bob Chapek aime Westworld, mais il n’a également regardé que les dix premières minutes du premier épisode. » Un troisième a ajouté: « Oh F * CK non. Cette merde a une tendance Westworld. Voulez-vous Westworld?!?! Je n’ai pas besoin que Merida tire de vraies flèches sur les gens dans l’apocalypse heureuse des robots, merci beaucoup. » Une personne a même décidé de suivre une voie de pensée complètement différente avec: « Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait l’intention de baiser Mickey Mouse. » Chacun le sien.

De tous les scénarios fantastiques que nous transformons inexplicablement en réalités, celui-ci semble parmi les plus faciles à ne pas faire. Pouvons-nous laisser cette merde WESTWORLD dans les brouillons? https://t.co/ihOJTRpBru — ℜ𝔲𝔰𝔰𝔢𝔩𝔩 (@pscottrussell) 19 août 2021

Bob Chapek adore Westworld, mais il n’a également regardé que les dix premières minutes du premier épisode. https://t.co/njcdDXGIHP – Josh Spiegel (@mousterpiece) 19 août 2021

Oh putain non. Cette merde a la tendance Westworld. Voulez-vous Westworld ?!?! Je n’ai pas besoin que Merida tire de vraies flèches sur des gens dans l’heureuse apocalypse des robots, merci beaucoup. https://t.co/Ypf1L7mgxT – Tara (@tara_atrandom) 19 août 2021

Je pense qu’aucun d’entre nous n’a l’intention de baiser Mickey Mouse. – noé (@boosiemchugh) 20 août 2021

Il a été annoncé le mois dernier que la saison 4 de Westworld est maintenant en tournage, mais a dû faire une pause après des tests Covid positifs sur le plateau, la nouvelle saison devant être diffusée dans le courant de 2022.

