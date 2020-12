Disney va supprimer Johnny Depp de Pirates des Caraïbes: réaction des fans

Johnny Depp n’arrête pas de subir les conséquences de son conflit conjugal avec Amber Heard. Après avoir été sorti de Fantastic Animals et avoir été annulé pour les réalisateurs hollywoodiens, Il a été confirmé que Disney suivra le même chemin et a l’intention de retirer l’acteur de Pirates des Caraïbes. Les détails et la réaction des fans.

Le Hollywood Reporter a rapporté que le sixième film de la saga excluait totalement d’avoir au moins un camée de l’artiste de 57 ans. Le redémarrage actuellement en production commencera Margot Robbie au lieu de Jack Sparrow. Alors que le producteur de la bande, Jerry Bruckheimer, avait raté la chance de revoir Depp dans le rôle, etLe scandale médiatique avec son ex-femme lui a coûté cette possibilité.

La saga compte cinq films et tous ont eu la participation stellaire de l’interprète qui est aujourd’hui accusé de violences physiques par son ex-femme.. Le dernier est sorti en 2017, avant que le litige avec Heard ne soit révélé, qui est encore loin d’être terminé. Une pétition sur Change.org avait recueilli plus de 350 000 signatures pour le retour de Jack, mais elle doit être laissée avec la volonté.

Johnny Depp est innocent et Amber Heard est une racaille. Disney est une poubelle complète et totale de le bloquer et même de ne pas l’écouter. La violence domestique envers les hommes se produit. Le doigt aurait dû être une preuve suffisante. #Johnny Depp – (@vkss_ins)

16 décembre 2020





Je dis que nous boycottons Disney pour la façon dont ils gèrent #Johnny Depp et le cas de son horrible partenaire. Johnny n’a rien fait à cette femme et tout le monde le sait. Remettez Pirates des Caraïbes dès que possible – bousculez votre racisme dans votre @ €€ (@ Bambi_Rose25)

16 décembre 2020



« Comment peuvent-ils bloquer Johnny Depp du film Pirates, c’est fou. Quelle honte, Disney », « Hé, Disney: reculez ou ressentez la colère des gens », était le ton des fidèles partisans de l’acteur qui ont même appelé au boycott de la production lors de sa sortie. Son image est tellement détériorée que les acteurs hollywoodiens ont reconnu THR pour travailler avec lui « c’est réactif ».

En revanche, les fans se sont organisés pour ce 17 décembre avec l’intention d’éclipser le lancement de Le stand (avec Heard) avec des tendances liées à Depp et en regardant certains des nombreux films qu’il a réalisés au cours de sa carrière.