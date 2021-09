Disney va reprendre ses contrats après le procès de Scarlett Johansson

Les bureaux exécutifs de Disney traversent une période de grands changements et de restructurations. Bob Chapek, actuel PDG de la société, a révélé qu’ils sont très actifs pour trouver des moyens de modifier les contrats qu’ils ont actuellement avec leurs talents actifs en cinéma et en télévision.

Cette restructuration est due au procès actuel auquel Disney fait face de Scarlett Johansson concernant les performances économiques de « Black Widow », qui a donné à Johansson des postes de producteur exécutif. Les commentaires de Chapek ont ​​été faits lors de la conférence « Communacopia » (via The Hollywood Reporter).

«Nous avons eu un accord qui a été conçu sous un certain nombre de conditions qui ont en fait abouti à un film qui est sorti dans un format complètement différent, donc il y a une sorte de redémarrage qui se produit maintenant et finalement nous y penserons comme nous le faisons. .nos futures offres de talents et nous planifions pour cela et veillons à ce qu’il vienne à bord », a déclaré Chapek.

Le PDG de Disney assure que l’entreprise est dans une position dans laquelle ils essaient de faire ce qui est indiqué pour leur talent, tandis que leurs talents essaient de faire de même pour eux, alors ils essaient d’établir des points intermédiaires dans l’intérêt des deux parties.

Bien que Chapek n’ait pas directement mentionné Johansson et le procès actuel auquel l’entreprise est confrontée, il a mentionné certains accords qui ont été signés avant la pandémie qui ont été modifiés en raison des capacités d’affichage actuelles, quelque chose que Mouse House semble être prêt à appliquer dans chacun de ses productions.

Ces dernières semaines, Disney et les représentants de Scarlett Johansson sont restés silencieux sur la question du procès. Les dernières déclarations de l’équipe juridique de l’actrice indiquaient que le studio adoptait une position très misogyne face au refus d’aborder la question publiquement devant les tribunaux.