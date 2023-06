Disney + va libérer les émotions avec le nouveau spectacle Inside Out

À l’envers est prétendument en train de déployer ses ailes dans une nouvelle entreprise passionnante. Le film d’animation est censé être adapté en une série Disney +. La création vivace de Pixar nous a touché la corde sensible en 2015. Elle nous a donné un aperçu original de l’esprit d’une fille de 11 ans nommée Riley. Maintenant, Disney + pousse Pixar à développer une série pour le film à succès selon Puck.





De plus, la suite de À l’envers est également en préparation sept ans après ses débuts. Les fans sauteront certainement de joie pour tout le contenu développé autour des personnages bien-aimés du premier film.

À l’envers était un film révolutionnaire en 2015. Le film a donné vie aux principales émotions dans la tête du personnage principal, Riley. Chaque émotion, à savoir la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût, était personnifiée. Ces personnages, chacun avec leurs propres personnalités et bizarreries distinctes, ont navigué dans le paysage tumultueux des émotions de Riley alors qu’elle subissait un déménagement qui a changé sa vie du Minnesota à San Francisco.

Le film décrivait avec dextérité comment Joy, initialement à la tête des émotions de Riley, faisait face à une lutte de pouvoir avec Sadness. Cela a abouti à la perte des deux émotions dans les recoins les plus reculés de l’esprit de Riley, laissant la colère, la peur et le dégoût en charge. À l’envers était une histoire réconfortante et relatable de grandir et de faire face au changement, le tout réalisé par le maestro de l’animation, Pete Docter, qui possède un portefeuille illustre comprenant Monsters Inc., En hautet Âme.

Selon des rumeurs, Disney voulait que Pixar les aide à élargir son catalogue. Une façon qu’ils pensaient pouvoir les aider à faire est de créer des séries à partir de leurs films à succès, comme À l’envers. Le À l’envers on dit que la série a un gros budget pour la soutenir. Alors que les détails sont encore entourés de mystère, l’idée d’une nouvelle série basée sur À l’envers est plus que suffisant pour que les fans soient heureux.





Mais ce n’est pas tout…

À l’envers 2, la suite officielle du film original, a été annoncée en septembre 2022 à l’Expo D23. Cette suite promet de ramener l’effervescente Amy Poehler en tant que voix de Joy et suivra un Riley adolescent qui devra faire face à de nouveaux défis et émotions. Malheureusement, la voix derrière Disgust, Mindy Kaling, a confirmé qu’elle ne reviendrait pas. Les autres membres du casting n’ont pas encore été annoncés.

Kelsey Mann dirigera le deuxième film, marquant ses débuts en tant que réalisateur. Mann est connu pour ses travaux sur Université de monstres et Le bon dinosaure.

Les fans peuvent marquer leurs calendriers pour le 14 juin 2024, qui est la date de sortie officielle de À l’envers 2. Cependant, ceux d’entre vous qui ont envie de revoir l’original peuvent diffuser À l’envers sur Disney+. Quant à la série Disney+, la date de sortie reste secrète pour le moment.

C’est passionnant de voir des personnages bien-aimés de À l’envers potentiellement de retour dans de nouvelles aventures. L’attrait universel et la profondeur émotionnelle du film en ont fait un joyau, et on ne peut qu’espérer que la série et la suite à venir porteront le flambeau avec le même panache.