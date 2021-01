Disney, Universal et Sony repoussent les dates de sortie de certains films

L’industrie cinématographique a traversé l’une des pires années de son histoire.en raison de la crise sanitaire due à Coronavirus. La maladie et la facilité de sa contagion ont fait que les espaces fermés n’ont pas rouvert leurs portes, et l’un de ces lieux ciblés était les cinémas, qui pour le moment continuent de la même manière dans la plupart des pays du monde.

Bien que certains pays lui aient permis de revenir à la normale en raison de la baisse des cas positifs de Covid-19, cela ne suffit pas aux sociétés de production qui avaient à l’esprit de lancer leurs grands titres en 2020 et de voir comment le box-office a explosé en raison de la fréquentation du public, mais comme nous savons que cela ne s’est pas produit et cela n’arrivera pas avant un moment tant que la pandémie ne sera pas contrôlée sur la planète.

En raison de cette situation actuelle, des producteurs tels que Disney, Universel et Sony Pictures ils ont rapporté que ils ont à nouveau changé les dates de sortie de leurs grands films, les téléspectateurs devront donc attendre un peu plus longtemps pour voir les bandes qu’ils attendaient. C’est le cas de ‘Pas le temps de mourir’, Quoi est passé du 21 avril au 8 octobre, comme ‘Last Night in Soho’ avec Anya Taylor-Joy qui arrivera six mois plus tard: 22 octobre.

‘Ghostbusters: l’au-delà’ sortira cinq mois plus tard, le 11 novembre, mais aussi ‘Inexploré’ avec Tom Holland, il a subi un retard très dur: Juillet 2021 au 11 février 2022. Disney a également annoncé des changements ‘L’homme du roi’ du 12 mars au 20 aoûtHey «Les burgers de Bob» a quitté le calendrier de la première, lors de sa sortie prévue le 9 avril 2021.

+ Films et nouvelles dates de sortie:

Images universelles

Pas le temps de mourir: 8 octobre 2021

Personne: 2 avril 2021

Ambulance: 18 février 2022

Dernière nuit à Soho: 22 octobre 2021

Sony Pictures

Ghostubsters: Afterlife: 11 novembre 2021

Inexploré: 11 février 2022

Morbius: 21 janvier 2022

Cendrillon: 16 juillet 2021

Peter Rabbit 2: The Runaway: 11 juin 2021

Disney

L’homme du roi: 20 août 2021

Les Bob’s Burgers: indéfini

Ron a mal tourné: 22 octobre 2021

Bois: 29 octobre 2021

La maison de nuit: 16 juillet 2021

Les yeux de Tammy Faye: 24 septembre 2021

Cauchemar Alle: 3 décembre 2021

Primordial

Vers un endroit calme II: 17 septembre 2021