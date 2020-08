Disney : une nouvelle plateforme de streaming en vue

Disney prévoit de lancer une nouvelle plateforme de streaming de divertissement général à l’étranger en 2021 sous la marque Star, a annoncé son PDG Bob Chapek.

M. Chapek n’a pas donné trop de détails sur cette nouvelle plateforme, notamment sur les pays dans lesquels Star sera lancée ou sur les prix, mais il a fait remarquer qu’elle inclura du contenu provenant d’ABC, de FX, de Freeform, de Searchlight et des studios 20th Century.

Diffusion de contenues sans licence

Star ne diffusera pas de contenu sous licence, ce qui est différent de l’autre service de divertissement général en continu de Disney, Hulu. De plus amples informations devraient être annoncées lors d’une prochaine journée des investisseurs qui portera sur les projets de Disney Plus, Hulu, ESPN Plus et Star. Cette annonce intervient alors que Disney franchit des étapes importantes en matière de streaming, notamment en dépassant les 60 millions d’abonnés à Disney Plus dans le monde et les 100 millions d’abonnés à ses offres de streaming – Hulu, ESPN Plus et Disney Plus. Le streaming reste le seul point positif pour la société, qui a connu une baisse importante de ses revenus ce trimestre.

“En ce qui concerne l’offre de divertissement général à l’échelle internationale, nous voulons refléter la réussite de notre stratégie Disney Plus en utilisant notre plateforme technique Disney Plus, en apportant le contenu que nous possédons déjà et en le distribuant sous une marque internationale à succès que nous possédons également déjà, qui est, bien sûr, Star”, a déclaré M. Chapek.

Vers la disparition de Hulu?

Le lancement de Star soulève également une autre question importante : qu’en est-il de Hulu ? L’ancien PDG Bob Iger a annoncé que Disney visait un lancement international en 2021, mais M. Chapek a déclaré en mai que la société n’avait pas encore l’intention dans l’immédiat “d’investir dans cette activité au niveau international”. Chapek n’a pas dit si Star remplacera Hulu, mais il a passé un certain temps à expliquer pourquoi la société lance un service de divertissement général sous le nom de Star au lieu de simplement étendre Hulu à l’international.

“Je pense qu’il est important d’examiner les différences dans la manière dont nous envisageons d’entrer sur le marché”, a déclaré M. Chapek. “Hulu regroupe des contenus de tiers ; cela ne va pas… Hulu n’a pas de notoriété de marque en dehors des États-Unis”.

Le Studio Disney Stars est une grande marque à l’étranger par rapport à Hulu, qui est un nom spécifique aux États-Unis. Lorsque Disney a acquis le conglomérat indien de médias et de divertissement Star India et le service de streaming HotStar en 2019 dans le cadre de l’accord avec la Fox, la société a changé de nom pour créer Disney Plus HotStar, réunissant les deux marques. Aujourd’hui, Star est connue sous le nom de Disney’s Star India. Le fait que “Star” soit devenu la marque internationale, en plus de Disney Plus, est logique.