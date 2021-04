Disney travaille sur un sabre laser avec une lame extensible – voici comment cela fonctionne

Ces jours-ci, les fans de Guerres des étoiles les plus passionnés parlent tous d’une chose: le sabre laser dégainé par le responsable mondial des parcs à thème Disney, Josh D’Amaro, lors d’un événement de présentation qui a eu lieu la semaine dernière. L’accessoire n’était pas similaire à tous ceux déjà connus jusqu’à présent: c’était un réplique avec une lame extensible, c’est-à-dire capable de s’étendre de la poignée et de revenir sur commande, simulant le comportement des sabres laser vus dans les films de la saga. Il n’est pas clair si l’entreprise est prête à produire en masse l’appareil ou si pour l’instant elle ne l’a que dans le pipeline; ce qui est certain, c’est que de nombreux fans se sont efforcés comprendre le fonctionnement du gadget, et certains sont allés pêcher d’anciens brevets entreprises en reconstituant leur fonctionnement avec Reproductions 3D.

Le brevet en question remonte à 2018 et a accordé à Disney le droit de fabriquer des appareils basés sur les technologies enregistrées dans le document, même s’il n’a jamais été réellement transformé en un produit réel. Cela n’a pas empêché les fans de relier les projets d’il y a 3 ans à ce qui a été vu par ceux qui ont assisté à la présentation de Josh D’Amaro. Le système en question semble reposer sur un système similaire à celui qui sous-tend le ruban à mesurer flexible avec mécanisme rétractable à ressort: dans ces instruments, un ruban métallique est enveloppé dans un étui afin de prendre le moins de place possible; une fois extrait, l’appui sur un bouton maintient le métal sous tension pendant le temps nécessaire, tandis que le relâchement du bouton fait revenir la bobine à sa position.

Le brevet publié en 2018 décrit quelque chose de similaire, avec deux rubans qui s’étendent verticalement face frontalement, et qu’en largeur ils viennent occuper chacun exactement la moitié d’une circonférence. Correspondant l’un à l’autre, les deux rubans ainsi ils forment un cylindre complet qui peut être étendu à partir d’une bobine positionnée dans la poignée de l’épée. Imaginez remplacer les deux rubans par deux bandes LED et placer un moteur pour l’extension du mécanisme, vous obtenez un cylindre lumineux qui s’étend d’une base à la longueur désirée – quelque chose comme un sabre laser comme ceux animés par les effets. Spéciaux dans les films de la saga.

Pour le moment, il n’est pas possible de savoir si ce que les fans ont imaginé correspond en fait à ce que la multinationale a dans le pipeline. Ceux qui ont assisté à l’événement Disney début avril n’ont pas été en mesure de tourner le gadget, qui, de plus, n’a pas été officiellement annoncé mais seulement brièvement montré sur scène. Pour le savoir, il suffit d’attendre.

