Disney travaille sur « Hocus Pocus 3 »

Par Chrisna San Juan |

Mesurer le succès d’un film en streaming est une tâche difficile, en particulier lorsque l’on considère des facteurs au-delà des limites de la société de streaming. Contrairement aux résultats au box-office traditionnels ou aux gains internationaux, il n’y a pas de repères clairs pour la comparaison. Bien que les conversations sur les réseaux sociaux puissent donner un aperçu de la popularité du film, elles ne reflètent pas nécessairement la société au sens large.

Cependant, un indicateur fiable du succès d’un film en streaming est le moment où le service de streaming décide de produire une suite. C’est précisément ce qui se passe avec Hocus Pocus. L’automne dernier, Disney + a publié une suite tant attendue du film Halloween bien-aimé des années 90. Bien qu’il ait reçu des critiques mitigées, il a réussi à plaire à de nombreux fans dévoués du Hocus Pocus original. Cependant, étant donné que le film a été exclusivement diffusé en continu et n’a pas eu de sortie en salles, il devient difficile d’évaluer avec précision sa performance globale.

Néanmoins, des nouvelles récentes révèlent que Disney développe activement Hocus Pocus 3. Un article du New York Times, discutant des prochains remakes en direct de Disney, mentionnait que la société avait plus de 50 films à différents stades de développement et de production. Parmi ces projets, des adaptations en direct de « Moana », « Hercule » et « Lilo et Stitch » sont en préparation. De plus, l’article confirme l’arrivée de « Hocus Pocus 3 ».

L’original Hocus Pocus n’a pas connu de succès significatif lors de sa sortie en salles en 1993. Cependant, grâce à des visionnements répétés sur des vidéos personnelles et des diffusions sur Disney Channel tout au long des années 80 et 90, il a progressivement acquis un culte parmi les jeunes téléspectateurs. Finalement, Disney a reconnu la popularité durable du film et a décidé de créer une suite, ramenant les trois membres principaux de la distribution originale : Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy.

Après avoir été en développement pendant de nombreuses années, Hocus Pocus 2 a amené les sœurs Sanderson à nos jours, offrant une autre comédie d’horreur légèrement effrayante. Si le film ne s’est pas forcément terminé par un cliffhanger, l’absence de celui-ci n’a pas empêché Disney de poursuivre une suite.