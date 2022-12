Disney+ : toutes les sorties cinéma en janvier 2023

Disney+

Disney+ prépare sa nouvelle année avec un catalogue renouvelé. Découvrez tout ce qui arrive en janvier !

©Disney+Disney + premières pour janvier 2023

Avec le changement d’année, plus proche que jamais, un nouveau mois arrive également : le premier de 2023. Ainsi, pour continuer à enchanter ses utilisateurs en leur offrant toujours plus de variété, Disney+ a décidé de renouveler son catalogue. La plateforme a une nouvelle fois choisi des avant-premières en tous genres, mêlant action, drame, suspense et romance. C’est digne de tous les âges, qui apprécient son contenu tous les jours.

Disney + premières en janvier 2023:

Film :

Si ces murs pouvaient chanter :

Date de sortie: 6 janvier

Synopsis officiel : Pendant plus de 90 ans, Abbey Road a été le centre de l’industrie musicale. Dans ce film personnel de souvenirs et de découvertes, Mary McCartney nous guide à travers neuf décennies pour voir et expérimenter la magie créative qui fait d’Abbey Road le studio le plus célèbre et le plus durable au monde. Du classique à la pop, de la bande-son au hip-hop, IF THESE WALLS SING… explore l’étendue, la diversité et l’ingéniosité d’Abbey Road. Les interviews montrent que de grands artistes, producteurs, compositeurs et ingénieurs et employés passionnés d’Abbey Road ont coexisté et trouvé leur langage musical, et l’intensité des archives et des sessions d’enregistrement donne un accès exclusif aux studios renommés.

Avatar : The Deep dive une édition spéciale :

Date de sortie: 13 janvier

Synopsis officiel : Un regard sur l’une des suites les plus attendues de l’histoire du cinéma avec le réalisateur oscarisé James Cameron et le casting.

Idina Menzel hante le Madison Square Garden :

Date de sortie: 20 janvier

Synopsis officiel : Les nombreux triomphes d’Idina Menzel, lauréate d’un Tony Award, incluent des rôles emblématiques de Broadway dans des productions telles que Rent et Wicked, ainsi que le rendu de la voix légendaire d’Elsa dans FROZEN de Disney. Cependant, Menzel n’a pas encore réalisé l’un de ses rêves : être l’artiste principale d’un concert à l’emblématique Madison Square Garden, dans sa ville natale, New York. Anne McCabe, cinéaste d’IDINA MENZEL HAUNTED MADISON SQUARE GARDEN, capture la tournée américaine de 16 concerts de Menzel alors que l’artiste tente de concilier son travail avec la responsabilité d’être une mère, alors qu’elle entreprend un voyage difficile et se prépare à réaliser votre rêve.

Elton John Live : Le spectacle d’adieu :

Date de sortie: 27 janvier

Synopsis officiel : Elton John Live : Le spectacle d’adieu a commémoré une nuit qui a marqué un avant et un après dans l’histoire de la musique. Diffusé en temps réel sur Disney + depuis le Dodger Stadium le 20 novembre, le concert a donné à plus de cinquante mille fans en personne et à d’innombrables fans du monde entier l’occasion unique de découvrir les succès des 50 dernières années. La spéciale comprend également des artistes invités tels que Dua Lipa, Kiki Dee et Brandee Carlile qui ont rendu hommage à la superstar légendaire sur scène.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂