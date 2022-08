Disney+ : tout savoir sur la série Percy Jackson

Disney+

La plateforme de streaming diffusera très bientôt Percy Jackson et les Olympiens. Logan Lerman apparaîtra-t-il dans la nouvelle adaptation de la saga Rick Riordan ?

©Disney+Walker Scobell, Aryan Simhadri et Leah Sava Jeffries jouent dans la série Percy Jackson.

12 ans se sont écoulés depuis la première adaptation de Percy Jackson arrivé à l’écran. C’était à propos de Percy Jackson et le voleur de foudreun film mettant en vedette Logan Lerman qui a proposé une adaptation du premier livre de la saga publié par Rick Riordan. Bien que cela se soit avéré être une histoire engageante et ait même réussi à produire une suite, la vérité est que cette franchise n’est pas allée très loin à l’époque. Cependant, elle est prête à revenir avec un série et avoir sa première dans Disney+.

Fini le temps de Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario et Una Thurman. Un casting jeune et totalement renouvelé arrivera prochainement sur la plateforme de streaming Mickey Mouse. C’est qu’en fait, l’un des critiques qui a souffert Percy Jackson à l’époque, c’étaient leurs libertés créatives qui s’éloignaient du livre original. Par exemple, son protagoniste a été présenté comme un garçon de 12 ans, mais dans le film, Lerman avait 18 ans.

Dans le but de présenter une adaptation fidèle et pleine d’aventures, Disney+ a annoncé cette année qui seront ses protagonistes. Le rôle que Logan Lerman a su tenir, sera désormais occupé par le jeune homme qui s’est exhibé dans Le projet Adam. Dans ce sens, Walker Scobell sera le nouveau Percy Jackson. De plus, vos pairs seront Aryan Simhadri et Leah Sava Jeffries et joueront Grover et Annabeth, respectivement.

Percy Jackson et les Olympiens sera le titre de cette nouvelle adaptation qui sera basée sur la série à succès de Rick Riordan. De quoi s’agira-t-il ? Les détails officiels du synopsis Disney +: «Il raconte l’histoire fantastique d’un demi-dieu moderne de 12 ans, Percy Jackson, qui s’habitue à ses nouveaux pouvoirs divins lorsque Zeus, le dieu du ciel, l’accuse d’avoir volé son puissant coup de foudre. Avec l’aide de ses amis Grover et Annabeth, Percy doit se lancer dans l’aventure d’une vie pour trouver l’éclair et rétablir l’ordre dans l’Olympe.”.

Bien que des rumeurs se soient répandues selon lesquelles la série se terminera avec son tournage cette année et aura sa première en 2023, son propre créateur a assuré que l’année prochaine, elle ne sera utilisée que pour la post-production. En ce sens, il pourrait arriver peut-être d’ici deux ans. Si vous vous demandez si vous aurez la participation de Logan Lermanvoici la réponse de son protagoniste original en dialogue avec The Hollywood Reporter.

« Je suis très excité. Tout ce qui a été révélé jusqu’à présent, le casting, comment ils le font et le fait que Rick l’exécute, me rend heureux. Mon apparition dans la série dépend de nombreux facteurs et le plus important est la qualité du scénario et des personnages. Jusqu’à présent, ils ne m’ont pas parlé, je pense qu’ils ne veulent pas de moi, j’aurais probablement déjà entendu quelque chose. Quoi qu’il en soit, c’est incroyable qu’ils fassent cette adaptation. J’ai hâte de voir comment ça se passe», a assuré l’acteur.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂