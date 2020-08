Disney + : tous les armures d’Iron Man disponible dans une courte vidéo

Une nouvelle vidéo promotionnelle partagée par Disney+ met en avant chaque costume d’Iron Man que Robert “Tony Stark” Downey Jr. a porté lors de ses nombreuses apparitions dans le Marvel Cinematic Universe, d’Iron Man de 2008 jusqu’aux Avengers de 2019 : Endgame.

“Initiate Glow Up Protocol”, a écrit Disney+ dans le tweet auquel la vidéo est jointe. “Lequel des nombreux costumes MCU d’Iron Man est votre préféré ? Tous ces films et d’autres [Marvel Studios] sont maintenant diffusés en streaming sur [Disney+]”.

Initiate Glow Up Protocol. 🤖✨⏫ Which of Iron Man’s many MCU suits is your favorite?

All of these and more @MarvelStudios movies are now streaming on #DisneyPlus. #DisneyPlusMovieNights pic.twitter.com/paIZHGP2ma

— Disney+ (@disneyplus) August 9, 2020