Disney + : The Mandalorian écrase la concurrence

The Mandalorian est de loin l’émission la plus populaire proposée par le nouveau service de streaming. Ceci, selon une nouvelle étude menée par les gens de Parrot Analytics. Elle a révélé que la série Live-Action basée sur l’univers de Star Wars , domine largement la concurrence. Aucune des offres d’Apple TV+, de HBO Max ou encore de Peacock n’atteint le même niveau de demande.



Selon les conclusions de la firme, la demande pour The Mandalorian, qui a été diffusée en première le 12 novembre de l’année dernière, était 55 fois plus élevée que pour toute autre série diffusée cette semaine. Disney a choisi d’opter pour une sortie hebdomadaire de la série, une idée qui vient du réalisateur Jon Favreau (The Lion King, Iron Man). Cela a permis à la série de rester dans le flux pendant près de deux mois, alors que Netflix domine généralement pendant un week-end une fois qu’il a sorti une nouvelle saison entière de la série. En plus de la puissance “en mignon” de Baby Yoda, la stratégie s’est avérée être un succès.

Un coup de génie de Disney +

Le fait que l’émission ait été largement saluée par la critique n’y est certainement pas innocent. Ainsi, The Mandalorian a récemment obtenu 15 nominations aux Emmy, dont un clin d’œil surprise pour la meilleure série dramatique. La saison 2 devrait arriver sur Disney+ en octobre. Il a également été révélé récemment que le service a déjà attiré plus de 60 millions d’abonnés.

Les 10 séries les plus piratées pendant la pandémie du #Covid_19 (via Observer) : 1. Game of Thrones.

2. Rick & Morty.

3. My Hero Academia.

4.The Walking Dead.

5. Bob L’éponge.

6. The 100.

7. The Mandalorian.

8. The Flash.

9. Agents of Shield.

10. Harley Quinn. pic.twitter.com/lumuxr5pkb — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) August 4, 2020

L’étude s’est penchée sur les quatre nouvelles plateformes de streaming qui ont fait leur début sur le marché l’année dernière. Apple TV+ a connu son lot de succès avec For All Mankind, Dickinson&See. The Morning Show, dans une moindre mesure, s’est également révélé attrayant. Le service a été 14,7 fois plus attractif qu’une émission dont le cœur est constitué d’originaux. HBO Max a fait bonne figure avec les dessins animés de Looney Tunes, Love Life, Search Party et The Not Too Late Show With Elmo, en gagnant 9,2 fois la moyenne. Peacock, avec Brave New World, Curious George et Intelligence, a gagné 6,1 fois la moyenne.

Le streaming est devenu la vague de l’avenir. Avec Netflix, qui approche les 200 millions d’abonnés dans le monde, tous les autres jouent au rattrapage. Si Disney+ semble être en tête du peloton, les chiffres peuvent être trompeurs.

“Chaque titre a une valeur différente. Elle va au-delà de l’audience et de la façon traditionnelle de voir l’industrie. Il s’agit de capter l’intérêt des gens et de créer un lien émotionnel avec eux afin qu’ils voient cette émission comme faisant partie de leur vie”.Alejandro Rojas, directeur de l’analyse appliquée chez Parrot.

Star Wars, une licence qui n’a pas finie de surprendre

Star Wars s’est avéré être une énorme pierre angulaire pour Disney+, puisque la dernière saison de The Clone Wars a été sa deuxième émission la plus demandée. High School Musical : The Musical : The Series et The World According to Jeff Golblum ont été les meilleures performances non liées à une galaxie très, très lointaine. Disney a également prévu plusieurs shows Marvel en live-action e, dont The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, ainsi que d’autres séries de l’univers Star Wars, ce qui devrait contribuer à renforcer l’attrait de Disney+. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter. Qu’on se le dise, la plateforme de streaming de Disney se porte bien.