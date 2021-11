Disney taquine les Beatles: récupérez les docuseries avec les images «I Got a Feeling»

Disney a tout mis en œuvre pour le Disney+ Day. L’une des choses qu’ils ont publiées était un premier clip pour les docuseries des Beatles de Peter Jackson Les Beatles : Revenez. Dans le clip, les Fab Four répètent la chanson « I Got a Feeling ». Regardez le clip ci-dessous.

Les Beatles : Revenez est une docu-série en trois parties sur la réalisation de l’album des Beatles en 1970, « Let It Be », qui avait à l’origine le titre provisoire de « Get Back ». Les docuseries s’appuient en fait fortement sur des images capturées pour un documentaire de 1970 réalisé pour l’album par Michael Lindsey-Hogg.

Alors que la croyance générale est que la réalisation de « Let It Be » a été en proie à des tensions croissantes entre les membres du groupe, cette docuserie a l’intention de contester cette affirmation, dans l’intention de montrer un côté plus léger du tournage. Ce premier extrait des docuseries montre que les Fab Four prenaient toujours plaisir à jouer ensemble.

Jackson a fait de nombreux devoirs pour ces docuseries, et il a utilisé des techniques de restauration de films qu’il a utilisées pour son projet Ils ne vieilliront pas. Peter Jackson a eu accès à plus de 55 heures de séquences vidéo et 140 heures de séquences audio générées en lien avec l’original Qu’il en soit ainsi projet de cinéma.

En référence à l’acrimonie signalée depuis longtemps autour de l’original Revenir projet, Jackson a écrit dans un communiqué de presse qu’il était « soulagé de découvrir que la réalité est très différente du mythe … Bien sûr, il y a des moments dramatiques – mais aucune des discordes auxquelles ce projet a longtemps été associé ».

Un projet comme celui-ci ne pouvait pas se réaliser sans coopération, et Jackson a pu recevoir une coopération à la pelle. Paul McCartney et Ringo Star ainsi que les veuves de John Lennon et George Harrison, Yoko Ono et Olivia Harrison respectivement, ainsi que Giles Martin, qui produit des projets des Beatles depuis 2006.

McCartney et Starr ont tous deux fait des commentaires sur les docuseries dans un communiqué de presse. Dans la déclaration, McCartney a déclaré: « Je suis vraiment heureux que Peter ait puisé dans nos archives pour faire un film qui montre la vérité sur l’enregistrement des Beatles ensemble. » Les commentaires de Starr ont fait écho aux sentiments de McCartney. « Nous avons passé des heures et des heures à rire et à jouer de la musique, pas du tout comme le Qu’il en soit ainsi film qui est sorti. Il y avait beaucoup de joie et je pense que Peter va le montrer. »

Les docuseries couvrent 21 jours en studio avec le groupe et, alors que beaucoup se demanderaient pourquoi un autre projet serait fait pour couvrir cela, Jackson a assuré à tout le monde que tout n’était pas couvert dans Les Beatles : Revenez était couvert dans le projet initial. Par exemple, les docuseries discutent de la brève démission de Harrison du groupe lors de la réalisation de « Let It Be » que le documentaire original a simplement négligé de mentionner. Jackson a également pris la décision, dans la mesure du possible, d’utiliser des plans alternatifs à partir de ceux utilisés dans le documentaire original afin que les deux versions puissent être autonomes.

Les Beatles : Revenez culmine avec une version entièrement restaurée du concert complet de 42 minutes sur le toit que les Beatles ont donné à la fin de l’album. Les Beatles : Revenez premières les 25, 26 et 27 novembre exclusivement sur Disney+.

