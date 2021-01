Disney + supprime les bandes classiques des profils d’enfants

Elastoplast Enfants Disney La Reine des Neiges II 20 Pansements

Elastoplast La Reine des Neiges 2 réunit 20 pansements doux pour la peau des enfants. Ces pansements servent à protéger les blessures et plaies superficielles de votre enfant. Elle permet d'éviter les bactéries et impuretés pour un traitement des plus hygiénique. Pratiques et faciles à enlever, les pansements