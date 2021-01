Disney + Success a incité le cofondateur de Netflix à être très impressionné

Les guerres de streaming s’intensifient, alors qu’Amazon Prime, HBO Max et Hulu interviennent pour maîtriser une partie de l’action en ligne qui jusqu’à présent était le domaine de Netflix. Disney +, qui a ajouté 86,8 millions d’abonnés à son service grâce à une reconnaissance massive de la marque, est un nouveau service de streaming parvenu qui menace grandement la domination de Netflix. Alors que Netflix est toujours en tête avec 203,7 millions d’abonnés, le fondateur et co-PDG de la société, Reed Hastings, a récemment reconnu les réalisations de Disney +.

« C’est super impressionnant ce que Disney a fait. C’est une exécution incroyable pour un titulaire de pivoter … donc c’est génial. Et cela montre que les membres sont intéressés et prêts à payer plus pour plus de contenu parce qu’ils ont soif d’histoires géniales. Et Disney a de belles histoires. «

Alors que Netflix a beaucoup plus de contenu original que Disney +, le Mouse Empire est le studio le plus puissant de l’histoire du cinéma, dont les pouvoirs de reconnaissance de la marque sont inégalés aux quatre coins du monde. De son côté, Hastings dit que Netflix vise à rattraper Disney en termes de contenu familial tout en soulignant que l’image familiale de la société rivale signifie qu’elle ne sera pas en mesure d’offrir une gamme de contenu aussi diversifiée que Netflix.

« [Inside the company] cela nous incite à augmenter notre adhésion, à augmenter notre budget de contenu et ce sera formidable pour le monde que Disney et Netflix soient en concurrence spectacle par émission, film par film. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de les attraper dans l’animation familiale – peut-être finalement de les dépasser, nous verrons, un long chemin à parcourir juste pour les attraper – et de maintenir notre avance dans le divertissement général qui est tellement stimulant. [An example is the Shonda Rhimes-created Bridgerton], que je ne pense pas que vous allez voir sur Disney de si tôt. «