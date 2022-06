Disney+, Star+ et StarzPlay unissent leurs forces en Amérique latine

in

Les plates-formes populaires Disney +, Star + et StarzPlay ont décidé d’un mouvement stratégique en Amérique latine qui révolutionnera la guerre du streaming.

Disney+ est le service de streaming populaire de La Casa del Ratón où les abonnés ont accès au contenu des franchises de Marvel et Star Warsles incroyables films d’animation de Pixarles classiques de Disney et les documentaires National géographique. C’est l’une des plateformes les plus populaires qui, grâce à un mouvement stratégique, rejoint désormais deux autres services en Amérique latine.

Étoile+ appartient également à La Casa del Ratón et combine le contenu sportif en direct de ESPN ainsi que des comédies animées du calibre de Les Simpsons Oui Gars de la famille ou des films comme Free Guy : perdre le contrôle Oui King’s Man: l’origine. Outre des séries exclusives telles que C’est nous, Les morts qui marchent Oui L’anatomie de Grey, entre autres. Une option forte !

StarzPlay est le service de streaming international de Starz avec des contenus exclusifs tels que des séries originales en espagnol de la popularité de mademoiselle 89 et thriller de science-fiction Le refuge. De plus, les abonnés de ce service ont la possibilité d’accéder à des contenus exclusifs tels que les séries du Univers de puissance produit par 50 centimes ou la version du scandale du Wategate mettant en vedette Sean Penn et Julia Roberts, Éclairage au gaz.

Une option solide pour le streaming

Désormais une décision stratégique pour toutes ces plateformes de la part de Disney et Starz Il termine en confirmant que ces trois services de streaming s’uniront en Amérique latine avec une forte présence, devenant l’une des options les plus attractives du marché avec un tarif ajusté à chacun des pays où ils sont présentés. Quelle bonne nouvelle !

L’offre conjointe de cette nouveauté sera disponible uniquement sur les sites de Disney+ Oui Étoile+ et propose des abonnements aux prix suivants exprimés dans la devise locale de chaque pays :

Argentine: 1 150 AR€

Brésil: 55,90 R€

Le Chili: 12 500 CLP

La Colombie: 49 900 COP

Équateur : 17,99 €

Mexique: MXN 309

Pérou: PEN55.90

Vous avez maintenant toutes les informations dont vous avez besoin pour accéder à cette incroyable opportunité qui vous offre un catalogue hétérogène plein de nouveautés et de grands titres !

