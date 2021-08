Disney souhaite faire une suite pour « Free Guy 2 »

Malfini F34 - Tee-shirt Basic Free femme Blanc - Taille 2XL

Ce t-shirt Basic Free pour femme sorti tout droit des usines de la marque Malfini trouvera facilement ses premiers fans. Il peut faire partie des articles les plus prisés de la marque, notamment grâce à sa grande qualité de fabrication et à son design simple, mais efficace. La coupe de ce t-shirt est légèrement ajustée avec des coutures latérales. Son col est étroit et a été confectionné en côte 1 :1 avec 5 % d’élasthanne. Le choix de cette matière est justifié par le fait qu’il s’agisse d’une partie souvent sollicitée et qui a donc besoin d’un brin de souplesse pour éviter tout déchirement suite à un geste brusque. La bande de propreté au col est de la même matière que l’ensemble du t-shirt. La finition en silicone apporte une nette amélioration au niveau du visuel. Ses coutures d’épaules ont également été renforcées afin de lui garantir une robustesse presque à toute épreuve. Il s’agit d’un produit sans étiquette de marque, il est parfait pour le rebranding. Son grammage de 160 g/m2 lui confère une grande légèreté, vous pourrez le mettre en toute circonstance, peu importe la montée du mercure en été. Ce t-shirt est disponible en plusieurs coloris et est lavable en machine. • Sans étiquette - prêt pour le rebranding • Coupe légèrement ajustée avec coutures latérales • Col étroit en côte 1:1 avec 5 % d'élasthanne • Étiquette de taille neutre dans le cou • Bande de propreté col dans la même matière • Coutures d'épaules renforcées • Finition en silicone