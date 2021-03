Disney + sort l’épisode 10 bonus de WandaVision

Il y aura plus de WandaVision! Après la fin de la série ce vendredi matin, Disney + sera lancé un épisode bonus 10 avec un contenu incontournable pour les fans de l’émission. Le lancement fait partie de Marvel assemblé, les nouvelles docuseries que la plate-forme aura sur le contenu du MCU. De quoi s’agit-il?

« Assemblé: la réalisation de WandaVision », le prochain sera publié 12 mars et racontera les coulisses de la spectaculaire production Marvel. « Rejoignez Elizabeth Olsen, Paul Bettany et l’équipe créative de WandaVision alors que l’épisode lève le rideau sur cette série révolutionnaire », est le synopsis officiel.

WandaVision: de quoi parle l’épisode bonus sur Disney +

La spéciale mettra en vedette la participation de Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Kat Dennings, Randall Park et toute l’équipe de créateurs pour jeter un regard différent sur l’émission qui s’est terminée aujourd’hui. Ce sera le premier chapitre d’une série documentaire qui racontera les coulisses de chaque émission Marvel.







Parmi les aspects à découvrir, il y a les défis de la production pour imiter les sitcoms classiques et les méthodes cinématiques utilisées pour rendre la reconstitution identique. De plus, l’épisode révélera les difficultés de tournage d’une sitcom avec un public en direct.

La première aura lieu seulement sept jours avant une nouvelle version du MCU: Le 19 mars, The Falcon and The Winter Soldier arrive sur l’écran Disney +. Ce sera la deuxième série des dix que la société de Kevin Feige a déjà programmée pour la plate-forme de streaming dans les mois à venir.