Disney sort la chanson  » Nobody Like U  » de  » Turning Red  » avec Billie Eilish et FINNEAS

Disney Fraichement publié » Personne comme toi »chanson originale de son prochain film d’animation, » Devenir rouge ». Le single est sorti avec une vidéo qui nous donne un aperçu des personnages que nous verrons dans le film, ainsi que les paroles de la chanson composée par le duo de frères musiciens, billie elish et Finneas O’Connell, mieux connu sous le nom de FINNEAS dans son rôle artistique. faisant allusion à 4*Villeun boys band que l’on verra au sein de »Turning Red », la chanson présente un son pop proche des années 2000.

»Nobody Like U » fait partie des trois chansons originales du film d’Eilish et O’Connell, les deux autres étant »1 True Love » et »U Know What’s Up ». De plus, Finneas donnera sa voix à Jesse, un personnage de l’ensemble 4*Town, aux côtés de Jordan Fisher comme Robaire, Tohper Ngo comme Aaron T. Grayson Villaneva comme Tae Yoing et Josh Lévi dans le rôle d’Aaron Z. La bande originale comprend également une partition originale du compositeur lauréat d’un Oscar, d’un Grammy et d’un Emmy, Ludwig Goranssonqui a joué dans le blockbuster Marvel » Black Panther » et dans la série à succès Disney + » The Mandalorian ».

»Turning Red » raconte l’histoire de Mei Lee, une jeune fille de 13 ans un peu maladroite face aux changements de l’adolescence. D’autre part, elle doit faire face à la pression de sa mère, Ming, trop surprotectrice et autoritaire, qui veut que sa fille ait une stabilité d’indépendance, mais comme si cela ne suffisait pas, Mei doit faire face à une plus grande défi et dehors que d’habitude, car à chaque fois qu’il s’excite, il se transforme en panda roux géant.

Le film est réalisé par le lauréat de l’Oscar Dôme Shiqui a déjà travaillé sur le court métrage PixarBao, et est produit par Lindsay Collins. La nouvelle bande originale de Turning Red sortira parallèlement à la sortie du film sur Disney + et mettra en vedette les trois chansons originales de Billie Eilish et O’Connell. Nous pouvons enfin voir » Turning Red » ensuite 11 mars de cette même année.