Disney + sort en janvier 2021

OXFORD Calendrier Mural 2020 - 2021 Planning Familiale 16 Mois Format 30 x 30cm 1 Mois sur 2 Pages Couleur Corail

MILLÉSIME: Calendrier de 16 mois de août 2020 à décembre 2021. Pour une excellente gestion des rendez-vous de la famille, ce calendrier présente 1 mois sur 2 pages ORGANISATION: Partagez 5 emplois du temps en famille sur une double-page ludique et pratique INFORMATIONS: Des informations pratiques et utiles sont présentes tout au long de l'année (jours fériés, vacances scolaires, changement d'heure ...) STICKERS : 329 stickers thématiques ludiques et colorés. Les stickers vous aident à mettre en évidence les évènements marquants du mois BONUS: Une pochette fourre-tout pour les petits papiers et bons de réduction ORIGINE: Tous les calendriers Oxford sont fabriqués en France, dans les imprimeries situées en Charente (16)