Disney+ Secret Invasion : Qui est Gravik, le méchant de la série ?

Découvrez qui est Gravik, le méchant de « Secret Invasion » et pourquoi son origine est un mystère.



© Studios MarvelGravik, le méchant de « Secret Invasion »

L’un des titres les plus attendus par tous les fans de Marvel Studios est une invasion secrète (Invasion secrète)où le personnage central est Nick Fury, qui était le réalisateur de SHIELD Dans la nouvelle série Disney Plus, Gravik est le méchant principal et ici on vous dit tout sur ce personnage.

Fury sort de l’ombre pour affronter les Skrulls, des créatures métamorphosées qui veulent conquérir la Terre. L’acteur britannique Kingsley Ben-Adir est celui qui joue Gravik dans la série.

Qui est Gravik, le méchant de « Secret Invasion » ?

Gravik est un personnage original de l’univers cinématographique Marvel.en dehors des bandes dessinées, qui est identifié par une série de marques violettes sur son visage. Gravik est le chef d’un groupe de Skrulls voyous. qui s’est séparé de la faction Talos, ne reculera devant rien pour atteindre son objectif de conquérir la Terre et la transformer en Nouveau Skrullosdans le premier chapitre il a surpris tout le monde en adoptant l’apparence de Nick Fury.

Le réalisateur Ali Selim a décrit Gravik comme «un méchant avec une bombe« , précisant qu’il n’est pas un terroriste et que dans et ajoute que dans « Secret Invasion » il explorera comment son mal et ses secrets les plus sombres sont apparus.

