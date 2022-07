Disney risque de perdre les droits de Mickey Mouse

Disney

Disney est une entreprise en constante expansion, acquérant même des marques telles que Marvel et Star Wars. Maintenant, il pourrait perdre Mickey Mouse !

©IMDBMickey dans la fantaisie

Disney est l’une des sociétés les plus importantes de l’industrie cinématographique hollywoodienne avec des marques telles que Pixar, merveille Oui guerres des étoiles à son actif et des franchises de la stature de Pirates des Caraïbes qui fascinent les publics du monde entier. Désormais, il pourrait perdre les droits sur l’un de ses personnages paradigmatiques, l’essence même de l’entreprise, Mickey la souris.

comme signalé courrier quotidien, Mickey la souris entrerait dans le domaine public fin 2023, 95 ans seulement après la première du court métrage en noir et blanc connu sous le nom de Bateau à vapeur Willie où la souris et Minnie Mouse ont été introduites. La vérité est que les dirigeants de l’entreprise sont déjà en action pour éviter cette débâcle et obtenir les meilleurs avantages avant la fin du temps imparti le 1er janvier 2024.

Disney va-t-il perdre Mickey ?

« Vous pouvez utiliser le personnage de Mickey Mouse tel qu’il a été créé à l’origine pour créer vos propres histoires de Mickey Mouse ou des histoires de Mickey Mouse. Mais si vous le faites d’une manière qui fait penser à Disney, ce qui est probablement dû au fait qu’ils sont investis dans ce personnage depuis longtemps, alors en théorie, Disney pourrait dire que vous avez violé leurs droits d’auteur. »il lui a dit Daniel Mayeda de l’UCLA à Gardien.

Disney Elle a beaucoup grandi ces dernières années au point que ce qu’on appelle La Maison de la souris est un protagoniste prépondérant dans l’industrie hollywoodienne avec les films et séries de la Univers cinématographique Marvel qui présente des héros de la stature d’Iron Man, Captain America, Spider-Man et Thor o guerres des étoiles avec des histoires impressionnantes comme les émissions The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi. C’est certainement bien plus qu’un simple Mickey la souris!

A tel point que l’entreprise s’offre même le luxe d’être l’un des acteurs les plus importants de ce qu’on appelle La guerre du streaming où votre propre plate-forme, Disney+résiste à des géants comme Netflix, Première vidéo Oui hbo max dans une bataille totale où de nouveaux contenus et des licences spéciales sont essentiels pour rester au top.

