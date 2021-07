Disney revient sur le procès Black Widow de Scarlett Johansson : il n’y a aucun mérite

Si le procès de Scarlett Johansson contre Disney concernant la double sortie du studio de Veuve noire dans les cinémas et sur Disney + simultanément n’a pas fait assez de bruit à elle seule, la société a riposté une réponse cinglante, dans laquelle ils ont qualifié l’actrice de « insensible » et sont même allés jusqu’à révéler combien d’argent l’actrice avait. tirés du film pour faire valoir leur point de vue.

Dans le procès déposé aujourd’hui, Johansson a affirmé que la sortie du film sur Disney + avait rompu son contrat et causé une perte de revenus en salles qu’elle aurait perçus si le film n’avait été diffusé que dans les cinémas.

Un porte-parole de la Walt Disney Company a déclaré : « Il n’y a aucun fondement à ce dépôt. Le procès est particulièrement triste et pénible dans son mépris total pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de Covid-19. Disney s’est pleinement conformé aux le contrat de Mme Johansson et, en outre, la libération de Veuve noire sur Disney+ avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une rémunération supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour. »

La libération simultanée de Veuve noire sur Disney + Premier Access était la plus grande sortie de Disney à utiliser la stratégie du jour et de la date, bien qu’elle ne soit pas la seule à le faire, Warner Bros. permettant à plusieurs de leurs grands films tels que Godzilla contre Kong en streaming sur HBO Max moyennant des frais de location à partir de la même date que le film lancé dans les cinémas. La nécessité de permettre aux gens de louer des films à la maison plutôt que d’être obligés d’aller au cinéma est née d’une inquiétude du public à l’idée de retourner aux confins d’un écran de cinéma alors que la pandémie de Covid continuait de faire rage à travers le monde.

Le procès affirme que Disney a utilisé le film pour augmenter le nombre d’abonnés à son service de streaming et donner un coup de pouce au cours de ses actions à la sortie de la pandémie, mais il poursuit en disant que la décision de l’entreprise se fait au détriment de Scarlett Johansson dont « la rémunération serait largement basée sur les recettes du box-office ». Il a poursuivi en disant que l’actrice avait promis que le film serait une sortie en salles, ce qui a été rompu.

Dans un communiqué, l’avocat de Johansson, John Berlinski, a déclaré : « Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme Veuve noire directement sur Disney+ pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours de l’action de la société – et qu’elle se cache derrière Covid-19 comme prétexte pour le faire. Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films au service de cette stratégie à courte vue viole leurs droits et nous avons hâte de le prouver devant les tribunaux. Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où des talents hollywoodiens s’opposeront à Disney et indiqueront clairement que, quoi que la société puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats. »

Avec Disney sortant des combats et allant jusqu’à divulguer le chèque de paie de 20 millions de dollars de cette actrice, un geste qui est généralement du jamais vu dans le monde secret du cinéma, il est clair que la Maison de la souris ne prendra pas celui-ci couché . Cette nouvelle arrive via Deadline.

