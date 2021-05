Disney + révèle une bande-annonce spéciale pour le redémarrage de «Turner & Hootch»

Disney a déclaré que le 20 mai est considéré comme « Journée nationale du streaming », ils sont donc en fête à travers des nouvelles et des films liés à certains de leurs titres les plus attendus pour Disney +, Hulu et ESPN +, étant l’une des révélations de ce matin la présentation de nouvelles images de «Turner & Hootch».

Josh Peck, sera en charge de jouer dans une nouvelle série inspirée du classique de la comédie sorti en 1989 avec Tom Hanks comme protagoniste. Plutôt que de présenter des images de la production, l’équipe de création a publié une vidéo curieuse dans laquelle nous pouvons voir la routine d’entraînement quotidienne du chien titulaire de la production.

Disney + a décidé que cette vidéo prend un point de focalisation très particulier en plaçant la caméra juste au-dessus du regard du chien, permettant au spectateur d’apprécier son point de vue tout en passant par sa routine quotidienne tout en saluant ses collègues membres de la distribution.

Dans « Turner & Hootch », Josh Peck, acteur de comédie acclamé pour son rôle dans la série bien-aimée de Nickelodeon « Drake & Josh », jouera Scott Turner, fils du personnage de Tom Hanks dans le film original. Comme son père, ce policier toujours grincheux devra faire équipe avec un policier canin. Le reste appartient à l’histoire.

En juillet #DisneyPlus lance la nouvelle série « Turner & Hooch » avec Josh Peck (Drake & Josh) et les premières images ont déjà été publiées. La série comprendra 10 épisodes et sera présentée en première le 16 juillet. pic.twitter.com/bgNW3sSCjH – Disney Amérique latine (@mydisneylatino)

Matt Nix, créateur de la série « Burn Notice », est le showrunner de cette nouvelle production, avec McG, responsable de « Charlie’s Angels » et « The Babysitter », comme réalisateur dans chacun de ses épisodes. Reginald VelJohnson, qui a joué Dave Sutton dans le film original, a été confirmé pour revenir pour reprendre son rôle dans la production.

Peck et VelJohnson ont également un casting qui comprend Venessa Lengies, Anthony Ruivivar et Carra Patterson. Actuellement, « Turner & Hooch » a une date de sortie prévue pour le 16 juillet, avec une première exclusive pour la plate-forme Disney +.