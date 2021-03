Disney révèle un possible casting de Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Le futur casting de Star Wars: Obi-Wan Kenobi, la série tant attendue de la mythique saga galactique, a enfin été dévoilé.

Avec la fin spectaculaire du Mandalorien encore frais dans nos rétines, notre soif de plus d’histoires sur la franchise créée par George Lucas n’a pas diminué. Heureusement, il y a plusieurs projets dans le four comme celui d’Ahsoka ou de Cassian Andor, sans oublier l’apprenti de Yoda. Et précisément aujourd’hui, nous présentons le distribution de Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

Disney continuera à presser l’oie qui pond les œufs d’or (l’un d’eux). C’est pourquoi il a au moins jusqu’à neuf séries en préparation, rejoignant la série animée avec la chair et le sang. Et de ce dernier, l’un des plus attendus est celui qui continuera les aventures du maître d’Anakin Skywalker.

Mais nous ne nous contenterons pas de refondre Ewan McGregor dans le rôle titre, ou de ramener Hayden Christensen en tant que méchant Dark Vador à la cause. Plusieurs autres personnages, nouvelles et anciennes connaissances, feront leur apparition. Voulez-vous les connaître?

Joel Edgerton et Bonnie Piesse reviennent de la première trilogie moderne, que nous avons vu (pas beaucoup) comme les oncles d’Anakin Owen et Beru. Eh bien, au moins vraisemblablement, ils reviennent dans ces mêmes rôles, car ce n’est pas confirmé.

Ils sont rejoints par d’autres acteurs tels que Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie. Presque tous sont des visages plus ou moins familiers d’autres séries ou films. Mais encore une fois, nous soulignons qu’aucun des rôles possibles qu’ils joueront n’a été révélé.

La seule chose que nous savons à ce jour, c’est que l’action se déroulera environ 10 ans après Star Wars: Revenge of the Sith. Nous allons probablement vérifier comment Obi-Wan protège Luke sur Tatooine, et nous verrons peut-être davantage la chute d’Anakin Skywalker du côté obscur. Nous pouvons même voir Dark Maul. Rêver est gratuit.

Allons-y!