Disney révèle un bébé Yoda « psychotique » avec des yeux humains et c’est un pur carburant de cauchemar

Les créateurs de Le Mandalorien ont partagé le processus de conception de « Baby Yoda » et laissez-moi vous dire qu’il n’a pas toujours été aussi mignon qu’il s’est retrouvé à l’écran.

Au cas où vous l’auriez manqué, le Guerres des étoiles La célébration est actuellement en cours au Anaheim Convention Center en Californie, et la nuit dernière a présenté un panel intitulé Doug Chiang: Concevoir le mandalorien.

Chiang a déclaré que la création du design du personnage était « la plus délicate » de la série, car ils voulaient suivre la « ligne très fine de ne pas être trop mignon », mais aussi créer une création que les fans adoreraient.

«Il s’est avéré que les yeux étaient la clé, Jon voulait qu’ils ressemblent à des chiens avec des pupilles géantes et sombres; et pas humain comme, quand ce sont des yeux humains, quand vous pouvez voir le blanc et la couleur de ses yeux, ça devient très étrange très vite.