Disney révèle Project Kiwi: son effort pour créer des robots animatroniques au plus près de la réalité

De l’écran à la réalité. Cela semble être l’un des grands objectifs de Disney ces dernières années. La division de recherche et développement de l’entreprise crée de nouvelles et meilleures des robots qui ressemblent à des personnages de leurs univers cinématographiques. La dernière preuve en est un Groot capable de se déplacer naturellement et d’interagir avec les humains.





Généralement, la grande carence des robots est le manque de naturel en imitant un humain, un animal ou la façon dont ils ont. Même les robots les plus capables comme Boston Dynamics ont ce problème. Disney entreprend de résoudre ce problème avec ses animatroniques.

Projet Kiwi

Depuis quelques années, la division R&D de Disney travaille sur un projet pour rendre les animatornics aussi réels que possible. Appelé Project Kiwi, c’est aussi la source du robot spectaculaire qui clignote et fait de légers mouvements du visage. Disney a également d’autres expériences dans ce domaine avec le robot cascadeur ou la collaboration sur le robot dauphin le plus réaliste à ce jour.

Maintenant, Disney a décidé de partager les progrès qu’ils ont dans ce domaine, et ils le font en montrant leur dernière création: un robot animatronique de Groot. Lancé en 2018, l’objectif du projet était de créer un robot bipède entièrement mobile avec la ressemblance et la taille exactes d’un certain personnage.

Comme on peut le voir dans la vidéo, le robot bipède marche « naturellement ». Naturel entre guillemets puisqu’il marche comme Groot dans les films Disney, pas exactement comme un humain. Il sourit également et salue les humains.

En ce moment, le robot a encore quelques limitations et tests à surmonter. Par exemple, il est connecté à un câble de connectivité et parfois à un harnais de marche. Nous ne savons pas non plus quelles sont ses capacités d’interaction et d’autonomie à l’heure actuelle. Dans les mois à venir, nous en saurons peut-être plus sur lui et sur d’autres robots animatroniques que Disney pourra développer sur la base de cette plate-forme.

Via | Hackday