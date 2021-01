Disney révèle les séries et les films qui arriveront sur la plateforme Star Plus

Depuis l’achat Renard de la part de Disney, le monde audiovisuel est dans un mouvement constant pour donner le meilleur aux téléspectateurs. Le premier est venu Disney + en 2019, qui atteignait progressivement différentes parties du monde, comme l’Amérique latine en novembre 2020. Le catalogue de cette plateforme s’adresse davantage à un public familial, il leur restait donc à imaginer comment intégrer les produits de la société acquise.

En principe, l’idée était d’incorporer la plate-forme « Hulu », qui a un contenu pour adultes et avec la fusion, ils auraient plus de 110 millions d’abonnés, mais ce plan a été abandonné lorsque l’option a été officiellement annoncée. «Star Plus», qui promet de rassembler toutes les productions possibles à leur disposition, et ainsi de satisfaire davantage les demandes des utilisateurs.

Étoile devrait arriver en Europe, au Canada et en Nouvelle-Zélande le 23 février, tandis qu’en L’Amérique latine doit attendre juin pour avoir Star +. Ils élargiront le catalogue avec des produits de la marque 20th Century Fox, ainsi que des diffusions de la programmation de ESPN, afin de ont un côté sportif, et c’est la principale différence qu’aura l’option «Plus».

Les premiers titres qui sortiront sur Disney + Star incluent «Atlanta», «Family Guy», «Deadpool 2», «Borat», «Lost» et bien d’autres. Disney + Star sort le 23 février à l’international. pic.twitter.com/oEhUipQEPW – DiscussingFilm (@DiscussingFilm)

28 janvier 2021





Les États-Unis n’auront pas Star, car ils ont «Hulu» là-bas, qui est exactement le même contenu, mais avec un nom différent. Son prix n’a pas été officiellement annoncé, mais des rumeurs indiquent que le tarif mensuel sera de 7,99 € US. Pendant, ce jeudi, ils ont révélé la série et les films qui arriveront, et nous sommes sûrs que vous voudrez vraiment le voir. Consultez la liste complète!

+ Séries et films à venir sur Star +:

SÉRIES

Big Sky (saison 1)

Black-ish (saisons 1-6)

Bones (saisons 1-12)

Buffy contre les vampires (saisons 1-7)

Château (saisons 1-8)

Five Brothers (saisons 1-5)

Code noir (saisons 1-3)

Comment j’ai rencontré ta mère (saisons 1-9)

Avec amour, Victor (saison 1)

Cougar Town (saisons 1-6)

Secret X Files (saisons 1-11)

Grey’s Anatomy (saisons 1-16)

Helstrom (saison 1)

Sons of Anarchy (saisons 1-7)

Mars (saisons 1-2)

Mens-moi (saisons 1-3)

Famille moderne (saisons 1-11)

Desperate Wives (saisons 1-8)

Family Guy (saisons 1-18)

Perdu (saisons 1-6)

Pison Break (saisons 1-5)

Résurrection (saisons 1-2)

Revenge (saisons 1-4)

Palissandre (saisons 1-2)

Scandale (saisons 1-7)

Sleepy Hollow (saisons 1-4)

Chutes de neige (saisons 1 à 3)

Opposés solaires (saison 1)

Les doués: les élus (saisons 1-2)

The Hot Zone (saison 1)

The Strain (saisons 1-4)

The Walking Dead (saisons 1-10)

Trust (saison 1)

Ugly Betty (saisons 1-4)

24 (saisons 1-8)

24: Legacy (Saison 1)

24: Vivez un autre jour (Saison 9)

9-1-1 (saisons 1-3)

FILMS

127 heures

9 jours

Duo

A bas le périscope

Académie Rushmore

La limite

Quelque chose en commun

Quelque chose se passe avec Mary

Alien – Le huitième passager

Alien: Résurrection

Alien vs. Prédateur

Alien 3

Alien vs. Prédateur 2

Aliens: le retour

Haute fidélité

Amour aveugle

Amour fou

Anne et le roi

Annapolis

Avant et après

Antwone pêcheur

Arachnophobie

Armes de femme

En haut et en bas

Australie

Avion présidentiel

Bootmen

Borat

Les garçons ne pleurent pas

Introduction par effraction

Brokern Arrow: alarme nucléaire

cassonade

Bonne matinée le vietnam

Buffy contre les vampires

Route de la perdition

Casanova

Cygne noir

Cocktail

Crocodile, un tueur en série

Coccon: le retour

Commando

Avec Air

Avec amour, Simon

Conan le Barbare

Condamné

Convention de Cedar Rapids

Cœur rebelle

Un cœur brave

Corky Romano: gagne toujours à la main

Je pense que je veux ma femme

la chronique

Quand un homme aime une femme

Corps spéciaux

Question de boules

Cyrus

Eau sombre

Dead Pool

Deadpool 2

Déjà vu

De l’enfer

Journal d’un scandale

Dis moi que ce n’est pas vrai

Double paires

Douze défis

Dragonball: évolution

Dormir avec son ennemi

Dur à tuer

Difficile à tuer 2

Difficile à tuer 3: la vengeance

Dur à tuer 4.0

Difficile à tuer: une bonne journée pour mourir

L’Alamo: la légende

Le Coyote Bar

La forêt

Le chemin du retour

Le kangourou

Le garçon aux bulles

La couleur de l’argent

Conseiller

Le creuset

Le défi

Demain

Le jour de Damien

Le grand désordre

Guerrier numéro 13

Le guide des gorges

Le gourou

L’incident

Le lutteur

Le négociateur

Père de la mariée

Le plan

Le protégé

Le royaume des cieux

roi Arthur

Le secret d’Abbott

Le dernier roi d’Écosse

Elle dit toujours oui

En l’honneur de la vérité

Sur la corde raide

À sa place

Ennemi public

Entre les verres

En attendant un souffle

Espionnez comme vous pouvez

État du site

Ce corps n’est pas le mien

C’est la guerre

Éviter

Exode: dieux et rois

Fichier X

Extermination

Extermination 2

Étranges coïncidences

Hors jeu

Coup dans la petite Chine

Merci d’avoir fumé

Hitchcock

Des hommes d’honneur

Coups chauds

inarrêtable

Intime et personnel

Irene, moi et mon autre moi

le corps de Jennifer

Juge Dredd

Mouvement parfait

Junon

La bouche de ma famille

La serveuse

La maison

La fine ligne rouge

Je l’ai trouvée à Hope Spings

La livraison

Guerre de la rose

Le joyau de la famille

Le joyau du Nil

Le voleur de livre

La lettre écarlate

La ligue extraordinaire

La main qui fait vibrer le berceau

La mouche

La femme du prédicateur

Dans la nuit de sa vie

La prophétie

Prophétie 2

Le rocher

La nuit dernière

La vie secrète des abeilles

Ladykillers

Calendrier filles

La colline a des yeux

Les sessions

Vie aquatique

Bagages légers: 30 jours et 30 mille nuits

Ce que cache la vérité

Obsession folle

Les propriétaires du quartier

Les blancs ne savent pas comment le dire

Les déscendants

Les substituts

Les Tenenbaums

Les Trois Stooges

Mauvaises entreprises

Marée rouge

Maître et Commandeur

Max Payne

Melinda et Melinda

Esprits dangereux

Mensonges risqués

Mon cousin vinny

Miami

Maîtresse Amérique

Moulin Rouge

Mystère, Alaska

Rien à perdre

Tu ne peux pas acheter mon amour

Nuit effrayante

Nuit folle

Mariée en fuite

Ne m’abandonne jamais

Océans de feu

Une autre terre

Pearl Harbor

Little Miss Sunshine

Chasse extrême

Plan de vol

Esprit frappeur

Poudre

Une jolie femme

Spectacle de quiz

Réaction en chaîne

Jeunes mariés

Brillent dans le noir

Robin des Bois: le prince des voleurs

Roméo et Juliette

Romy et Michele

Étincelles rubis

Scary Movie 4

Marqué pour la mort

Panneaux

Toujours à tes côtés

Sans contrôle

Les mots sont inutiles

Solaris

La vitesse

Vitesse 2

Patrouilleurs de l’espace

Chauffeur

Taxi, dérapage total

L’est

Le spectacle d’images Rocky Horror

Le Waterboy

Les merveilles

Baignoire

Titan AE

Titanesque

Tout contre lui

Travail de merde

Transe

Après le cœur vert

Trois fugitifs

Dernier appel

Ultimatum sur Terre

Un tueur quelque chose de spécial

Une bonne année

Un coup du destin

Un mauvais jeu

Une tribu sur le terrain

Une aventure extraordinaire

Allons flics

Vitesse terminale

Verdict final

Veronica Guerin

Sites touristiques Darjeeling

Volcan

Le père de la mariée revient

Wall Street

Wall Street: l’argent ne dort jamais

Cheval de bataille

Gagner, gagner

X-Files: pensez-vous que c’est la clé