Disney + révèle les 7 studios d’animation japonais travaillant sur «Star Wars: Visions» avec un look spécial

Les sept studios d’animation japonais qui créent des courts métrages d’animation pour Star Wars : Visions ont été annoncés ! Disney+ a fait l’annonce avec un regard spécial sur la série, lors de l’Anime Expo Lite.

Guerres des étoiles s’aventure dans le monde incroyable de l’anime ! Une nouvelle série de courts métrages d’animation arrive Disney+ cet automne. Aujourd’hui, pendant Anime Expo Lite, Disney a révélé quels studios d’anime japonais sont attachés au projet et a montré un peu de leur style et de leur histoire uniques avec un regard spécial sur Star Wars : Visions.

En tant que première aventure formelle dans l’anime, chaque « Guerres des étoiles: Visions« court porte une sensibilité japonaise unique, qui à bien des égards s’aligne avec le ton et l’esprit de Guerres des étoiles narration. Dès le début, les histoires racontées dans le Guerres des étoiles galaxie ont compté la mythologie japonaise et les films d’Akira Kurosawa parmi leurs nombreuses influences, et ces nouvelles visions exploreront davantage cet héritage culturel à travers le style d’animation et la perspective uniques de chaque studio d’animation.