Disney + révèle la date de sortie du LOKI de Marvel Studios

La date de sortie de la série « Loki » par merveille a été révélé par Disney. « Loki » sera présenté en première sur Disney + le 11 juin. La date de sortie révélée est venue avec un lot de nouvelles révélations de programmation de Disney + pendant le TCA d’hiver 2021.

L’arrivée de Loki le 11 juin laisse quelque chose comme un décalage dans le temps pour les grandes sorties de Marvel Studios en 2021; « WandaVision » il n’y a que 2 chapitres et « Falcon and The Winter Soldier » il sera disponible de la mi-mars à la mi-avril; « Black Widow » est toujours prévue pour la première sur Mai, puis Loki en juin.

Loki est un peu en dehors de sa date de sortie d’origine en janvier, mais au moins, nous savons maintenant quand. arrivera officiellement.

Les événements de Loki sont devenus de plus en plus intrigants au fur et à mesure que «WandaVision» révèle plus de détails sur ses mystères et présente de nouveaux développements importants pour le Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.

Dans Marvel Studios «Loki», le méchant du même nom réforme son rôle de God of Mischief et Prince of Lies dans une nouvelle série qui se déroule après « Avengers: Endgame » le 11 juin à travers de Disney +.