Disney reporte deux films MCU 2023

Les changements d’horaire aux studios Disney / Marvel ne sont pas encore terminés, car Disney a annoncé par surprise que deux de ses films de 2023 échangeaient des dates de sortie. Le nouveau shuffle d’ardoise signifie Ant-Man et la Guêpe : Quantumania arrivera désormais dans les salles le 17 février 2023, tandis que Les Merveilles reviendra au 28 juillet 2023. Cela semble être un changement étrange, mais cela pourrait être dû à plusieurs raisons liées au tournage et au montage, ou même simplement à la pertinence de l’intrigue du film par rapport aux autres projets qui les entourent.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ramène Paul Rudd et Evangeline Lilly sur les écrans en tant que héros titulaires respectifs dans une histoire qui mettra en vedette le royaume quantique, Kang le conquérant et potentiellement le multivers. Alors que la majeure partie du tournage du nouveau film était terminée l’année dernière, Rudd et l’équipe étaient de retour devant la caméra plus tôt cette année à Atlanta, en Géorgie. En plus du retour de Jonathan Majors en tant que Kang, le film ramènera également Michael Douglas en tant que Hank Pym, Michelle Pfeiffer en tant que Janet Van Dyne et présentera Kathryn Newton en tant que nouvelle Cassie Lang et Bill Murray dans un éventuel rôle de méchant secondaire.

FILM VIDÉO DU JOUR

The Marvels rassemble Captain Marvel de Brie Larson, Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau et Iman Velani dans le rôle de Kamala Kahn/Ms. Émerveillez-vous dans la suite de 2019 Capitaine Marvelainsi que des émissions Disney+ WandaVision et Mme Marvel. Tout comme la suite d’Ant-Man, Les Merveilles terminé le tournage à la fin de l’année dernière, mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas encore de reprises à terminer étant donné que le film aura des liens avec celui de cet été Mme Marvel séries. Il est également possible que le film se connecte avec Samuel L. Jackson Invasion secrète série, qui devait initialement arriver sur Disney + cette année, mais il semble maintenant qu’elle pourrait revenir au début de 2023. S’il existe un lien entre ces projets, cela pourrait être la raison pour repousser le film à l’été.









Studios Marvel

Comme on l’a vu dans le passé, le MCU porte sa narration interconnectée à un nouveau niveau, mais cela comporte de nombreux risques lorsqu’il s’agit de diffuser des films et des émissions de télévision dans un certain ordre. Après être sorti des verrouillages de Covid, il y a eu une longue période d’ajustement nécessaire pour s’assurer que Marvel Studios avait suffisamment de temps pour terminer le travail de post-production et d’autres tournages sans précipiter aucun de leurs films et séries télévisées à venir.

Après avoir donné à tous leurs films un gros coup de pouce à la fin de l’année dernière, il semblait que tout le monde était de retour sur la bonne voie et que l’ardoise de Marvel était gravée dans le marbre. Actuellement, de nombreux projets Marvel sont en cours de tournage, en post-production ou sur le point de faire tourner les caméras, et bien qu’ils aient pour la plupart réussi à se remettre sur la bonne voie, il semble qu’il existe encore un potentiel pour d’autres ajustements de calendrier. Assurez-vous que tout finit par s’afficher correctement à l’écran.









La réalisatrice de Marvels, Nia DaCosta, blâme Captain America pour le Snap

Lire la suite





A propos de l’auteur