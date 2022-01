Disney répond au contrecoup du remake de Blanche-Neige après les critiques de Peter Dinklage

Peter Dinklage a critiqué Disney pour avoir refait Blanche-Neige et les Sept Nains, et la société a déclaré qu’elle consultait la communauté du nanisme.

Disney a offert une réponse officielle à la récente controverse liée à leur prochain remake de Blanche-Neige et les sept nains. Réinventant le film d’animation classique dans un décor d’action réelle, le nouveau Blanc comme neige le film a été critiqué par Jeu des trônes star Peter Dinklage lors d’une récente interview sur le podcast « WTF » de Marc Maron. Dinklage a déclaré que cela n’avait « aucun sens » que Disney soit progressif dans une certaine mesure en jetant Rachel Zegler dans le rôle de Blanche-Neige tout en ignorant le problème plus large des nains titulaires.

« J’ai été un peu surpris quand ils ont été très fiers de choisir une actrice latina pour Blanche-Neige. Vous racontez toujours l’histoire de Blanche-Neige et les Sept Nains. Prenez du recul et regardez ce que vous faites là. Cela n’a aucun sens pour moi », a déclaré Dinklage. « Tu es progressiste d’une certaine manière et tu fais toujours cette putain d’histoire à l’envers à propos de sept nains vivant ensemble dans une grotte, qu’est-ce que tu fous mec ? N’ai-je rien fait pour faire avancer la cause de ma caisse à savon ? Je suppose que je ne suis pas assez bruyant. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas de quel studio il s’agit, mais ils en étaient si fiers. Tout mon amour et tout mon respect à l’actrice et à toutes les personnes qui pensaient qu’elles faisaient ce qu’il fallait. tu fais ? »

Il n’a pas fallu longtemps avant que ces commentaires ne se répandent sur les réseaux sociaux. La situation a maintenant été officiellement abordée par Disney avec une déclaration reconnaissant la critique. Bien que la société ne puisse pas fournir de détails précis sur ce qui sera différent cette fois-ci, Disney déclare clairement qu’elle prendra des mesures pour éviter de « renforcer les stéréotypes » présentés dans le film d’animation original avec les conseils de « membres de la communauté du nanisme ». «

« Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d’animation original, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté du nanisme », a déclaré un porte-parole de Disney, par Variety. « Nous sommes impatients d’en partager davantage alors que le film entre en production après une longue période de développement. »

West Side Story La star Rachel Zegler prend le rôle de Blanche-Neige dans le nouveau remake en direct. Andrew Burnap, lauréat du Tony Award, a également rejoint la série dans un rôle mystérieux après l’annonce que Wonder Woman et Notice rouge la star Gal Gadot jouerait le rôle de la méchante reine. Il y a encore beaucoup de mystère qui entoure le projet, et on ne sait pas comment Disney dépeindra Dopey et ses six copains dans le nouveau film. Comme Disney l’a suggéré, cependant, plus de détails seront révélés à mesure que le film approche du début de la production.

Marc Webb réalise le film d’action en direct Blanche-Neige. Benj Pasek et Justin Paul ont écrit le scénario et Marc Platt produit. le Blanc comme neige remake commencera la production ce printemps au Royaume-Uni, selon des informations. Une date de sortie n’a pas été officiellement fixée pour le moment.





