Disney renouvelle The Simpsons Family Guy et Bob’s Burgers avec de nouvelles saisons

La série animée acclamée »Les Simpsons », »Père de famille » O »Les hamburgers de Bob » viennent d’être renouvelés avec deux nouvelles saisons par Disney. Selon de nouveaux rapports, la série continuera à être diffusée jusqu’en 2024-25.

« Avec ce trio de renouvellements, nous célébrons l’excellence de l’animation de Fox, notre merveilleux partenariat de longue date avec 20th Television, ainsi que les brillants créateurs et les voix incroyables derrière ces favoris pour toujours », a déclaré Michel Thornprésident de la programmation de Fox Entertainment.

« Plus de trois décennies de » The Simpsons « , plus de deux décennies de » Family Guy « et plus d’une décennie de » Bob’s Burgers « , démontrent le pouvoir durable du genre d’animation sur notre réseau et l’affinité sans fin des fans pour celui-ci. ces outrageusement des classiques de la comédie amusante », a-t-il poursuivi.

Les renouvellements de Disney garantissent les saisons 35 et 36 de »The Simpsons », prolongeant son record en tant que série scénarisée la plus longue de l’histoire de la télévision, les saisons 22 et 23 de »Family Guy » et les saisons 14 et 15 de »Bob’s Hamburgers. »

Avant sa nouvelle saison, » Bob’s Burgers » avait fait son saut sur grand écran, en créant » The Bob’s Burgers Movie » en mai 2022. Bien qu’il ne soit pas un énorme succès au box-office, le film a reçu d’excellentes critiques de la part des téléspectateurs, avec une note de 88% des critiques et de 89% des téléspectateurs.

De ces trois renouvellements, la seule série qui n’a pas eu de film est « Family Guy », bien que depuis plus de 10 ans des tentatives aient été faites pour transformer la série en film. « On en parle depuis dix ans. Le film ‘Family Guy’ est toujours sur ma liste de choses à faire… J’ai une assez bonne idée de ce que ça va être. Je l’ai depuis un moment. Non, j’y suis parvenu », a déclaré le créateur de la série, Seth Mc Farlane.

Les nouvelles saisons de »The Simpsons », »Family Guy » et »Bob’s Burgers » n’ont toujours pas de date de sortie. Les trois séries sont disponibles dans le catalogue de Disney+.