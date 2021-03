Disney refait son plan de sortie pour 2021 et suit les traces de Warner, en créant ‘Black Widow’ et ‘Cruella’ dans les théâtres et Disney +

Un nouveau coup dur sur la table et une nouvelle déviation dans les premiers plans de Disney +, dans l’un de ces mouvements qui obligent ses concurrents à revoir attentivement leurs plans pour l’année. Le fantôme de la pandémie continue de planer au-dessus de l’affichage standard et des fenêtres traditionnelles distribution, et Disney + semble avoir remarqué le plan dévastateur de Warner de présenter en salles et en streaming. Avec ses propres ajouts, bien sûr.

Pour commencer, ce n’est pas la première fois qu’il le fait. « Soul », « Mulan » ou « Raya et le dernier dragon » ont également été vus dans les théâtres, mais cette fois, c’est différent: bien que « Cruella » soit comparable à « Mulan » en tant que dérivation en image réelle d’un classique animé, il C’est la première fois que Disney met en œuvre cette stratégie avec un film Marvel, «Black Widow», qui était clairement destiné à une sortie en salles. C’est-à-dire, Avec cette première, il ouvre un parcours d’exposition parallèle diffusion qui peut ne pas avoir de marche arrière.

L’autre différence avec Warner est que Disney +, dans un mouvement qui corrobore clairement que les expériences à cet égard avec ‘Mulan’ et ‘Raya’ ont été couronnées de succès (bien qu’il n’y ait pas de chiffres officiels), facturera un bonus pour visionner ces films sur sa plateforme. Vous devrez payer 30 € de plus pour profiter de «Black Widow» et «Cruella». Celui qui se débarrasse de ce traitement est le nouveau film Pixar, «Luca», qui, suivant les traces de «Soul», peut être vu sans frais supplémentaires.

Un calendrier reformulé

Cette décision vient de la main d’un nouveau retard dans la première de ‘Black Widow’ (malgré les premières prévisions), qui se déroule du 7 mai au 9 juillet. Il est clair qu’une fois que la phase 4 du MCU est en cours, il n’y a pas de retour en arrière, donc Disney est prudent.. Très probablement, oui, nous ne verrons plus de changements: avec le maître nageur en diffusion Disney +, et la société ayant détecté qu’une sortie en salles uniquement est très risquée, l’univers Marvel pourrait ne plus subir de retards.

De toute évidence, le prochain film Marvel, « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », souffre également du retard qui en résulte et se déroule en septembre. Sont également retardés «Free Guy», «The King’s Man: The First Mission», «Deep Water» et «Death on the Nile». Pour le moment, On ne sait pas si le jeu de la première simultanée sur Disney + aura également lieu avec eux: peut-être le résultat de «Black Widow» détient la clé de cette décision.

Le Calendrier Disney pour 2021 est comme suit: