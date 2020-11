Disney récupère les droits sur Daredevil et les fans commencent à spéculer sur son avenir dans les films Marvel

Le premier a été l’achat de Fox, et avec lui, le retour ultérieur de mutants et de Fantastic Four sur les genoux de Disney. Ensuite, la corroboration des bonnes relations entre Sony et le propriétaire légitime des droits de Spider-Man, qui permet au personnage d’apparaître dans les films MCU en plus de ses propres films Spider-verse. Et maintenant, les droits des personnages de Marvel continuent de revenir à Disney avec la fin de la période de deux ans pendant laquelle Netflix a conservé le personnage de Daredevil.

Maintenant, Disney peut en faire ce qu’il veut, peu importe En l’absence de divulgation des plans futurs par l’entreprise, elle ouvre une gamme d’options quels fans sont déjà en train de deviner. L’un d’eux, bien sûr, est la suite de la série Netflix qui a été interrompue après trois saisons, peut-être sur Disney +. Une autre est l’apparition du personnage joué par Charlie Cox dans les films MCU: son apparition dans le prochain film Spider-Man serait particulièrement appropriée, étant donné que dans les bandes dessinées, les deux héros se sont rencontrés à de nombreuses reprises.

Le MCU ne cesse de croître

Vincent D’Onofrio a soutenu le retour de Cox au personnage, quel que soit le format, et Twitter génère déjà son bruit habituel, transformant l’acteur en sujet tendance. Le plus intéressant, sans aucun doute, est que dans peu de temps le reste des personnages avec lesquels Netflix a fait des séries succèderont à Daredevil: Iron Fist, Luke Cage, Alias, Punisher et autres, englobés dans le côté plus urbain et réaliste de Marvel, sous une vague dénomination commune que sont les Marvel Knights, ou cette incarnation de rue des Defenders (un groupe qui a vécu plusieurs versions).

Il va de soi que les fans sont enthousiasmés par l’idée de tous ces personnages, à commencer par Daredevil, revenant au MCU: The Blind Lawyer n’a jamais été un best-seller absolu de la maison, comparé à Avengers, Mutants ou Spider-Man, mais certains des les bandes dessinées classiques du genre sont réalisées par lui ou par des personnages de son environnement, comme Elektra. Il est une occasion unique pour Disney d’élargir son cosmos au-delà des aventures rigoureuses à l’échelle cosmique, et trouvez différents tons, styles, esthétiques et personnages qui rendent justice à la grande variété qui a toujours caractérisé l’éditeur.