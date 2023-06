in

Le célèbre film d’animation de 1942 centré sur le petit cerf sera à nouveau adapté au grand écran.



Disney récidive : Bambi aura son live-action

A l’ère des remakes action en direct, Disney ne s’arrête pas. L’étude de la souris a annoncé qu’elle travaillait sur une nouvelle adaptation d’un classique animé et, dans ce cas, ce n’est ni plus ni moins que Bambíun film qui a plus de 80 ans depuis sa première diffusion.

Selon euhla nouvelle version de Bambí met en vedette le récent gagnant du oscar et directeur de Femmes qui parlent, Sarah Polly, en pourparlers pour diriger. De plus, les auteurs de Une bonne journée dans le quartier, Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpsterresponsable de maléfique pour DisneyIls seront chargés d’écrire le scénario.

Suivant la même logique que Le roi Lion et Le livre de la Jungle, ce film utilisera des images de synthèse photoréalistes pour donner vie aux principales créatures. Cela signifie que nous pourrions assister à une version tragique d’un événement qui a marqué de nombreux fans de Disney: le décès de la mère de Bambí.

L’intrigue tourne autour d’un petit cerf nommé Bambí, qui découvre les valeurs de la vie sur son chemin vers l’âge adulte. Il n’y a toujours pas de date de sortie fixée pour cette nouvelle adaptation et aucun acteur n’a été annoncé jusqu’à présent.

Le dernier film d’action réalisé par Disney, La petite SirèneProtagonisée par Halle Bailey, a été un succès retentissant qui semble conforter cette décision de continuer à produire ces nouvelles versions. Le film a rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde.

