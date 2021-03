Disney + prévoit de publier 100 nouveaux titres par an alors que les abonnés passent 100 millions

Disney + devient rapidement l’un des plus grands services de streaming sur le marché, et la production de films et d’émissions de télévision le confirmera. Disney a révélé son intention de publier 100 nouveaux titres sur le service par an. Cela survient alors que le service a dépassé les 100 millions d’abonnés dans le monde, un nombre vraiment énorme qui a été atteint dans un laps de temps relativement court.

Disney a récemment tenu sa réunion annuelle des actionnaires. Au cours de la réunion, il a été confirmé que le service de streaming comptait désormais 100 millions d’abonnés dans le monde. Ce nombre a été atteint en à peine 16 mois, avec le lancement initial de Disney + en novembre 2019. Dans un communiqué de presse, le PDG de Disney, Bob Chapek, a expliqué qu’il allait investir massivement dans la programmation originale en conséquence.

«L’énorme succès de Disney +, qui a maintenant dépassé les 100 millions d’abonnés, nous a incités à être encore plus ambitieux et à augmenter considérablement nos investissements dans le développement de contenu de haute qualité. En fait, nous nous sommes fixé un objectif de plus de 100 nouveaux de titres par an, et cela inclut Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars et National Geographic. Notre activité directe aux consommateurs est la priorité absolue de la société, et notre solide portefeuille de contenus continuera d’alimenter sa croissance. «

Franchises telles que Guerres des étoiles, avec Le mandalorien, et Marvel, avec WandaVision, ont ancré le service jusqu’à présent. Disney a déjà révélé à la fin de l’année dernière qu’il avait l’intention de sortir pas moins de dix Marvel et Guerres des étoiles Émissions de télévision au cours des prochaines années. Il y aura donc beaucoup plus à venir des piliers de l’empire Disney en ce qui concerne ces 100 titres par an.

Disney + est apparu quelques mois à peine avant qu’Hollywood ne soit ébranlé. Les cinémas ont été fermés dans le monde entier et les gens ont été contraints de rester à la maison. Cela a conduit à un boom des services de streaming. Par conséquent, Disney a réorganisé l’ensemble de son activité multimédia pour donner la priorité au streaming. Alors que les films aiment Veuve noire et d’autres blockbusters présumés bénéficieront toujours de sorties en salles exclusives, qui seront déterminées au cas par cas.

L’avenir du paysage médiatique est en streaming et Disney l’embrasse à bras ouverts. C’était l’une des principales raisons de l’acquisition de Fox pour 71,3 milliards de dollars. Disney exploite la bibliothèque du studio pour créer des films et des émissions de télévision, en grande partie pour ses services de streaming. Disney contrôle également Hulu et ESPN +, ainsi que le Star récemment lancé, qui est disponible dans le monde entier en dehors des États-Unis.

Cette année verra la sortie de titres majeurs tels que Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Le livre de Boba Fett, Monstres au travail, Turner et Hooch et beaucoup plus. Récemment, Raya et le dernier dragon, qui avait été envisagé comme une sortie en salle exclusive, est arrivé sur Disney + via Premier Access, ce qui a permis aux abonnés de regarder le film pour 30 € supplémentaires. Le studio avait précédemment testé la stratégie avec Mulan. On s’attend à ce que d’autres films suivent cette même voie à l’avenir. Cette nouvelle nous vient directement de The Walt Disney Company.

Sujets: Disney Plus, Disney