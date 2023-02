Disney + présente Mila dans le multivers : cela a-t-il quelque chose à voir avec Marvel ?

in

Disney + est sur le point de sortir Mila dans le multivers et dans Spoiler, nous répondrons si cette série d’origine brésilienne a quelque chose à voir avec l’univers cinématographique Marvel.

© IMDbMila dans le multivers

Disney+ présente la première série brésilienne de science-fiction, Mila dans le multivers, écrit par Cássio Koshikumo et Janaína Tokitaka et réalisé par Júlia Jordão. Ce programme compte 8 épisodes dans sa première saison qui seront diffusés en première sur la plateforme La Casa del Ratón demain 15 février. Vous pouvez vous attendre à de nombreuses surprises dans l’intrigue de cette émission de télévision.

le synopsis de Mila dans le multivers dit: « Pour ses 16 ans, Mila reçoit un cadeau très spécial. Mila peut désormais faire des allers-retours entre différents univers parallèles à la recherche de sa mère, Elis. Mais Mila découvre bientôt que la disparition de sa mère n’est que le début de l’histoire et de son voyage. Depuis qu’Elis a découvert que plusieurs univers existent en parallèle, elle a été chassée par un groupe mystérieux appelé The Operators.

Le descriptif continue : « Mila doit s’adapter à cette nouvelle situation extrêmement dangereuse et reçoit le soutien de ses amis Juliana, Vinícius et Pierre. Avec eux, Mila parcourt l’énorme multivers à la recherche de sa mère Elis. Une aventure incroyable pleine de surprises et de dangers attend les amis”. Beaucoup se demandent si cette série télévisée de Disney+ est associé à la Univers cinématographique Marvel.

Mila est-elle dans le multivers à l’intérieur du MCU ?

La réponse à cette question est non. Mila dans le multivers n’a rien à voir avec lui Univers cinématographique Marvel bien que dans les deux cas, le concept d’univers parallèles soit exploité dans leurs intrigues. Dans le MCU, nous pouvons parler de la saga multivers correspondant aux phases 4, 5 et 6 de la franchise avec kang le conquérant comme le principal méchant dans ce contexte. D’autre part, la série d’origine brésilienne explore également sa propre version du multivers.

Mila dans le multivers étoiles Laura Luz comme Mila, Malu Mader comme Elis, Yuki Sugimoto comme Juliana, Dani Flomin comme Pierre, João Victor comme Vinícius, Rafaela Mandelli comme directeur Verónica, Felipe Montanari comme Boris, Danilo de Moura comme Doménico, Amanda Lyra comme Ilka et Jader Januario comme Felipe.

