Disney présente Lightyear : à quoi s’attendre du nouveau film de Chris Evans

Il y a des personnages ou des films qui nous marquent à vie et que, peu importe le temps qui passe, nous continuons à nous en souvenir comme faisant partie de notre enfance. Tel est le cas de histoire de jouet, qui marque une étape importante dans l’histoire cinématographique et dans la vie de ces enfants que nous étions autrefois. Alors maintenant, avec la première de Année-lumière, Disney Il est venu revivre une partie de cette étape dont beaucoup d’entre nous se souviennent comme la plus heureuse de leur vie.

Année-lumièrequi met en vedetteChris Evans, qui fournit la voix de Buzz, arrive dans les salles demain, le 15 juin, et on peut déjà dire que c’est l’un de ces films qui vont remuer les émotions de notre enfance. La bande, bien qu’elle n’ait pas de lien étroit avec histoire de jouetmontre à quel point ce personnage était important et pourquoi ce film était si nécessaire.

Le début de Année-lumière c’est très clair :En 1995, Andy a reçu un jouet de son film préféré. c’est ce film”. Autrement dit, sans aller plus loin, le film raconte l’histoire de Buzz, ce ranger de l’espace fan de l’espace et de son métier. Mais, un jour, tout change pour lui à cause d’une erreur qu’il a commise et qui a non seulement ruiné son bien-être, mais celui du reste de son équipage.

Cependant, encore une fois, Disney laisse à nouveau un message avec son nouveau film : tout n’est pas perdu, même quand il en a l’air. De même, il convient de noter que, comme un film typique de cette société, il y a une très bonne gestion de l’histoire, devenant ainsi un grand long métrage de science-fiction. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’attendre une suite pour histoire de jouetmais une aventure spatiale exaltante pour petits et grands.

C’est parce que le film a ce sens de l’émotion et répond à la sentimentalité dont chaque adulte qui a grandi avec Andy’s Buzz Lightyear a besoin. Mais, aussi, jouez avec l’adrénaline et l’aventure qui peuvent divertir les plus petits. Cependant, au-delà de ce à quoi l’intrigue fait référence, Année-lumière il a également un excellent processus de production derrière lui. Et, sans aucun doute, le scénario en est l’une des grandes preuves.

Jason Headley et Angus MacLane ont réussi à intégrer de manière transparente le flux narratif dans sa composante de science-fiction. De plus, comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi quelques surprises en cours de route qui sont inattendues et bien réglementées pour que Année-lumière vaut encore plus. En tout cas, ce n’est pas seulement cela, mais aussi un groupe de personnages attachants s’ajoute, notamment son chat de compagnie Sox, qui accompagne Buzz en faisant ressentir au spectateur la même sympathie qu’il génère.

Sans doutes, Année-lumière C’est un film à voir, à apprécier, à s’exciter, à rire et à retenir. Car c’est ce qu’elle englobe à travers tout ce qu’elle pose : jouer avec les différents ressentis des spectateurs. Bref, c’est un projet qui vaut la peine d’être mis à profit et qui a plus à réussir qu’à échouer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂