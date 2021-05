Disney + présente le premier teaser de «Monstres au travail»

L’un des films les plus aimés et les plus appréciés des fans de Pixar reviendra à la télévision grâce aux efforts de Disney +. Voici « Monsters At Work », suite de « Monsters Inc. » qui a été annoncé comme l’un des premiers projets du service de streaming bien avant son lancement.

Cela fait plus d’un an que Disney + a fait ses débuts aux États-Unis et dans une partie de l’Europe, il n’est donc pas surprenant que la présentation d’un premier teaser pour «Monsters At Work» soit accueillie avec une grande joie parmi les abonnés de la plateforme , racontant une nouvelle histoire dans ce monde curieux habité par les monstres derrière la garde-robe des enfants.

« Monsters At Work » aura lieu juste après la conclusion de « Monsters Inc. », lorsque le nouveau PDG de la société, adoptera un modèle économique dans lequel la peur des enfants sera remplacée par le rire pour être plus efficace. La série mettra en vedette Tylor Tuskmon, un effrayant nouvellement embauché qui devra oublier à peu près tout ce qu’il sait s’il veut garder son emploi.

John Goodman et Billy Crystal reviennent respectivement aux voix de Sully et Mike, tandis que Tylor sera joué par Ben Fieldman. La série a un casting stellaire complété par Mindy Kaling, Henry Winkler, Lucas eff, Alanna Ubach, Stephen Staton, tandis qu’Aisha Tyler, John Ratzenberger, Jennifer Tilly et Bob Peterson répètent leurs personnages dans la bande originale.

«L’animation continue d’être l’une des pierres angulaires de la magie et de la narration de Disney, via Disney Channel et maintenant avec la nouvelle plate-forme de streaming. A noté Hélène Etzi, directrice de The Walt Disney Company en France, qui a exprimé sa fierté pour les histoires intemporelles pour toute la famille que l’entreprise a réussi à produire.

« Monsters At Work » jusqu’à présent n’a pas confirmé le nombre d’épisodes qu’il aura et il n’y a pas encore d’annonce sur le potentiel pour des saisons supplémentaires. Sa première a été annoncée pour le 2 juillet.