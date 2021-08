Disney+ présente « Doug Days », le nouveau spin-off du film « Up »

Une nouvelle collaboration Disney / Pixar a été annoncée en exclusivité pour le catalogue Disney +, qui ramènera Carl et Russell, les protagonistes bien-aimés du film « Up » de 2009, considéré par les fans de Pixar comme l’un des meilleurs films du studio d’animation. fait dans toute sa carrière.

Le film réalisé par Pete Docter et Bob Peterson a relaté l’incroyable voyage de Carl Fredricksen (interprété par Ed Asner dans le doublage original), un homme âgé qui attache sa maison à des milliers de ballons dans son effort pour réaliser le souhait de sa femme décédée de voyager. en Amérique du Sud, accompagné d’un jeune explorateur nommé Russell (Jordan Nagal).

« Up » a présenté au public une histoire d’aventure émouvante dans laquelle Carl et Russell se retrouvent face à un aventurier vétéran diabolique avec une légion de chiens de garde portant des colliers spéciaux qui leur permettent de parler. L’un de ces chiens serait Doug, le centre de cette nouvelle série de courts métrages.

Avec Bob Peterson prêtant à nouveau sa voix à ce chien sympathique, nous verrons la vie quotidienne de la nouvelle vie de Doug en tant que chien domestique, qui est remplie de toutes sortes de distractions, y compris un rôle principal dans « Squirrel! » . Peterson a repris ses fonctions de réalisateur au sein de cette nouvelle série.

« La bande-annonce de » Doug Days » anticipe également le retour de leurs homologues humains, Carl et Russell, même s’ils n’auront qu’un rôle secondaire. Peterson a déclaré dans un communiqué que lui et son équipe créative avaient essayé de créer les nouvelles folies de ce personnage avec l’intention que les téléspectateurs trouvent des similitudes avec le comportement de leurs propres chiens.

« Doug Days » sera disponible sur Disney + à partir du 1er septembre. Le service de streaming a déjà réalisé des projets liés à certaines propriétés de Pixar, telles que « Monsters At Work », « Sparks Short » et une série de courts métrages axés sur Forky de Toy Story 4 intitulée « Forky Ask a Question ». Après les sorties de « Onward », « Soul » et « Luca », la première de « Turning Red » et « Lightyear », un spin-off de Buzz l’Éclair avec Chris Evans, se prépare.