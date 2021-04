Disney prépare un sabre laser rétractable: c’est ainsi que fonctionne le brevet sur lequel il est basé

L’élément par excellence des films de l’univers Star Wars, l’objet convoité des fans de la saga, le sabre laser. Tant qu’il est avec nous depuis des décennies à travers les films, Disney n’a pas encore créé un réel qui fonctionne vraiment comme ceux des films. Bien que cela puisse changer bientôt, ils ont confirmé que ils en développent un vrai et rétractable.





Tout a commencé il y a quelques jours lorsque le 8 avril, le président des parcs Disney, Josh D’Amaro, a terminé une présentation en prenant un sabre laser rétractable. Il n’y a aucune preuve de cela sur la vidéo ou les images, bien que oui une confirmation par l’un des responsables de Disney que le sabre, en effet, est réel.

Du brevet à la réalité

L’idée vient en fait d’il y a des années. L’existence d’un brevet Disney est connu depuis un certain temps dans lequel ils montrent l’idée d’un sabre laser rétractable. Dans celle-ci Brevet Disney montre comment ils fabriqueraient un tel sabre, et bien que le concept soit relativement simple, en faire une réalité ne semble pas l’être.

Selon le brevet, le sabre laser s’ouvrait et se fermait grâce à une sorte de ruban enroulable. En fait, ils se réfèrent aux rubans à mesurer enroulables. A cela s’ajoute une LED ou une bande lumineuse qui se charge d’illuminer le sabre une fois qu’il est ouvert. Résultat? Un sabre laser rétractable. Maintenant, il a juste besoin de fonctionner et de s’ouvrir et de se fermer à la vitesse de la lumière (littéralement).

Bien que les images ne soient pas entièrement descriptives dans le brevet pour comprendre comment cela fonctionne, il y a ceux qui se sont chargés de nous apporter une meilleure visualisation de l’idée. Développeur Ben Ridout a publié ongle Animation 3D dans lequel on voit comment le sabre est ouvert en utilisant … oui, deux rubans à mesurer enroulables:

A fait #Disney inventé un vrai travail #lightsaber? Oui, ils ont. Il ne fondra pas à travers les portes anti-souffle en métal ou ne vous coupera pas la main, mais il comporte une lame éclairée qui se déploie et se rétracte en appuyant sur un bouton. Cette animation montre le concept derrière la technologie. pic.twitter.com/e7fwP06CxF – Ben Ridout (@benridout) 12 avril 2021

Plus loin, le sabre aurait une sorte de tube en plastique flexible qui sortirait du périmètre du sabre pour couvrir tout le mécanisme interne. Dans une autre animation on peut voir comment le sabre s’ouvre pour sortir ce tube:

Ensuite, élargissez les bandes et augmentez la courbe, leur permettant de s’enrouler partiellement les unes autour des autres et de former un cylindre complet. Entraînez ce système avec un moteur afin que les deux bobines puissent être étendues et rétractées de manière synchronisée en appuyant sur un bouton. Maintenant, vous avez un sabre laser! pic.twitter.com/B3lLMmclDN – Ben Ridout (@benridout) 12 avril 2021

Ben Ridout mentionne que si les animations sont lentes, cela est fait de cette façon afin de rendre le brevet plus facile à comprendre. Mais le brevet lui-même suppose un sabre beaucoup plus rapide, le brevet décrit que le sabre s’ouvrirait jusqu’à 60 centimètres en une seconde.

Le sabre laser dans ‘Star Wars’ a son origine dans un appareil photo et pendant longtemps Il a été essayé de simuler dans la vraie vie avec ses avantages et ses inconvénients. Disney réfléchit à l’idée d’un sabre laser depuis quelques années. Dans un brevet précédent, ils ont montré un sabre laser capable de dévier la lumière. Pendant ce temps, en France, c’est même un sport officiel de se battre avec eux.

