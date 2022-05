Disney pousse pour plus de versions 3D menant à Avatar: The Way of Water

Si vous étiez là quand Avatar est apparu pour la première fois dans les cinémas en 2009, vous vous souvenez probablement que le public bourdonnait sur les effets 3D. Non, pas les impressionnants effets spéciaux CGI, la nouveauté 3D impliquant le port de lunettes spéciales dans le théâtre. Le succès de la diffusion théâtrale 3D d’Avatar a lancé un tas de films 3D tout au long des années 2010 jusqu’à ce qu’ils commencent à décliner plus tard. Mais Disney espère relancer l’engouement pour la 3D avec Avatar : The Way of Water. Le chef de la distribution mondiale de films de Disney, Tony Chambers, commente avec The Hollywood Reporter les plans de la société pour attirer le public vers les salles de cinéma alors que COVID-19 continue de se déchaîner.

«À une époque où les gens sont habitués à regarder du contenu à la maison, tout ce qui les encourage à aller au cinéma doit être positif pour nous et pour l’industrie. Tout est question d’expérience. Si c’est bien fait, les gens sortiront encore et encore. La messagerie ne sera pas à voir Avatar 2 en 3D mais à voir pour l’expérience.

En effet, le message semble jouer sur ce que le public a tant apprécié au premier Avatar. Grâce au bouche à oreille, le public ne pouvait pas en avoir assez de Pandora. Cela était dû non seulement aux effets spéciaux révolutionnaires du film, mais aussi à la façon dont il utilisait la technologie 3D à l’époque pour vraiment faire ressortir les personnages de l’écran géant et devant le spectateur. Avatar est devenu une expérience, mais ce même effet peut-il être obtenu à nouveau lorsque le spectateur moyen hésite davantage à sortir pour un film ? Jon Landau, producteur de Lightstorm Entertainment aux côtés de James Cameron, le pense.

« Nous pensons que la 3D crée une expérience plus immersive dans notre narration narrative. Nous ne jouons pas en 3D comme un monde sortant d’une fenêtre. Nous la jouons comme une fenêtre sur le monde. Nous donnons aux gens quelque chose qu’ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Nous avons besoin que la communauté des exposants soutienne cela et comprenne que nous sommes en concurrence avec des technologies différentes de celles que l’on trouve chez les gens.

Alors que la 3D est toujours aussi forte dans certaines parties du monde (45% des bénéfices du Brésil pour l’ouverture de Dr. Strange 2 provenaient de la 3D), en Amérique, la nouveauté est devenue moins attrayante pour le grand public avec le temps. Au début, les réalisateurs et les directeurs de la photographie planifiaient leurs films et plans pour le format. Mais après un certain temps, les films se sont rapidement enlisés avec un afflux de titres qui, pour le public, ne valaient pas le supplément pour les lunettes. Landau exprime ces sentiments avec The Hollywood Reporter.

«Je pense que ce qui s’est passé, c’est que certaines personnes se sont perdues, et il y a eu une période où les gens ont estimé que convertir quelque chose en 3D en faisait un meilleur film; La 3D ne change pas le film, la 3D exacerbe quel que soit le film. Je pense que les gens le faisaient après coup dans le cadre d’un processus, plutôt que [using] La 3D en tant qu’élément créatif – pas différent de l’éclairage, pas différent de la mise au point, pas différent du mouvement de la caméra – qu’un cinéaste doit apporter une sensibilité sur la façon de l’utiliser pour améliorer la narration narrative.

Mais Disney espère courber ce sentiment avec Avatar, et jusqu’à présent, il y a des indices que le public est prêt à se conformer. Lorsque la bande-annonce tant attendue d’Avatar a été créée avant Doctor Strange in the Multiverse of Madness, près de 10 % du public a choisi de débourser les 20 à 30 % supplémentaires pour un billet 3D, un bond en avant non seulement pour la 3D, mais pour la 3D dans une pandémie. Cet été, Disney proposera également des versions 3D de ses principaux films menant à Avatar: The Way of Water, en particulier Lightyear, pour poursuivre cette poussée. Êtes-vous prêt à reprendre les verres ?









