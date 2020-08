Disney + : pourquoi Mulan et non Black Widow ?

En raison de la pandémie de coronavirus, Disney a décidé que Mulan sortira plutôt sur Disney+, mais pas Black Widow de Marvel Studios – pourquoi ?

Disney sortira Mulan directement sur Disney+, mais n’a pas encore annoncé une stratégie similaire pour Black Widow. En regardant les deux films, on comprend pourquoi le remake en live-action serait celui qu’ils ont choisi pour la diffusion en streaming. Le monde est confronté à la pandémie de coronavirus depuis plusieurs mois ; à Hollywood, la crise sanitaire actuelle a entraîné une série de suspensions de la production, ainsi que des retards dans les superproductions, les salles étant fermées en raison des protocoles de sécurité.

Disney’s live action Mulan remake is launching to Disney+, and the cinemas aren’t happy https://t.co/g2ntqlmGaf — Licensing.biz (@Licensingbiz) August 6, 2020

Une poignée de films ont déjà choisi de sortir via des services de streaming ou de VoD. Pour Mulan de Niki Caro, on espérait initialement qu’il pourrait sortir dans les salles de cinéma après que Disney l’ait retardé à plusieurs reprises par rapport à sa date de sortie initiale du 27 mars. La réimpression en direct du film d’animation de 1998 a été reportée au 24 juillet, puis au 21 août, jusqu’à ce qu’il soit récemment annoncé que Mulan sortira sur Disney+ pour 30 dollars supplémentaires.

Une audience cible complètement différentes

La principale raison de cette décision tient à la différence entre Mulan et Black Widow en termes de public cible. Pour commencer, Disney a essayé de retarder Mulan à plusieurs reprises, mais en vain. Le film a déjà été présenté en première et n’était qu’à quelques semaines de sa sortie en salles lorsque, malheureusement, la pandémie du coronavirus a éclaté en mars dernier.

Repousser encore l’échéance n’a eu aucun sens, car les mois restants de l’année sont déjà empilés avec d’autres superproductions retardées. En tant que film pour enfants, il est particulièrement attrayant pour les familles, ce qui signifie que les parents sont plus susceptibles de dépenser les 30 dollars supplémentaires pour regarder un tout nouveau film Disney en direct pour leurs enfants.

Excellente annalyse de @ppgarcia75 sur l’annonce de Disney de sortir Mulan directment en VOD au lieu des salles de cinéma. (Bravo pour le cadrage!)https://t.co/InsfGhpcr9 pic.twitter.com/FJfKct6FSf — Papi Geek (@DavidBrage) August 6, 2020

Le coronavirus a entravé les projets d’été de la plupart des familles, et beaucoup de parents souhaiteraient donc profiter d’une nouvelle version adaptée aux enfants et aux adultes dans le confort de leur foyer. Si Mulan sera également disponible simultanément dans certains cinémas ouverts du pays, il est moins probable qu’une famille entière prenne le risque d’aller physiquement au cinéma maintenant et peut-être dans un avenir prévisible compte tenu des circonstances.

Pour Black Widow rien ne presse

Les choses sont un peu différentes pour Black Widow, cependant. Le MCU étant la franchise la plus lucrative de Disney, le film serait assez grand pour inciter les gens à sortir et à le voir sur grand écran. Avec une marque bien établie, la superproduction de Cate Shortland et Scarlett Johansson est la meilleure offre post-coronavirus du studio car les fans sont plus enclins à le regarder en salle que Mulan.

mulan and ww can fuck off but give me black widow please 😔 https://t.co/fp0Z2DERGe — neeru²⁸ (@levelofhes) August 6, 2020

De plus, Marvel Studios a déjà une série de contenus prévus pour Disney+. Bien qu’il n’y ait pas encore de dates de sortie spécifiques pour The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, les deux séries sont actuellement à la fin de leur production. Marvel Studios et Disney attendent simplement qu’ils terminent le tournage avant d’annoncer la date de leur mise en ligne sur la plateforme. Enfin, contrairement à Mulan, il n’y a pas d’urgence à sortir Black Widow ; bien qu’elle existe dans le MCU, elle a un récit isolé, ce qui signifie que les émissions de télévision susmentionnées peuvent sortir en premier avant d’arriver dans les salles de cinéma. Cette pause prolongée du MCU ne pouvait pas non plus tomber à un meilleur moment étant donné que la franchise vient de conclure la Saga avec Avengers :Endgame.