Disney Plus présente la nouvelle bande-annonce amusante de Loki

Le dieu du mensonge revient, bien que cette fois-ci en tant que protagoniste absolu de la fonction. Nous vous montrons la nouvelle bande-annonce de Loki.

Marvel Studios a parfaitement planifié la feuille de route pour sa prochaine phase du MCU. Entre séries et films, ils façonnent ce qui nous attend au cours des prochaines années. Bien sûr, nous ne savons pas encore grand-chose, mais il y aura du temps pour le savoir. Profitons du dernier pour le moment Remorque Loki.

Nous n’en avons pas encore fini avec Falcon et le Soldat de l’Hiver, mais Disney Plus continue de nous montrer ce qui nous attend bientôt sur la plateforme. Et la vérité est que les choses semblent à nouveau intéressantes. Nous sommes probablement confrontés à sa série la plus particulière, grâce au thème du voyage dans le temps. Nous verrons quelles surprises nous réservent.

Cette nouvelle histoire se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie, juste après que Loki s’échappe avec le Tesseract après sa tentative d’invasion de la Terre. Dans son vol, il est capturé par les Gardiens du temps, qui dans Marvel Comics est une organisation chargée de surveiller le multivers et de s’assurer que personne ne modifie trop les délais.

Cette organisation n’est pas très heureuse que le Dieu des mensonges ait bouleversé le temps, alors ils le forcent à réparer son désordre. Bien sûr, ils ne lui font pas du tout confiance, il sera donc sous la supervision du manager Mobius M. Mobius, joué par Owen Wilson. Les autres acteurs que nous verrons sont Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant.

Loki sortira le 11 juin sur Disney Plus et se composera de six épisodes. La série semble franchir une nouvelle étape dans l’exploration du multivers Marvel, qui promet d’être très important dans les prochains films Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Allons-y!