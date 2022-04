Disney Plus ouvre la porte aux frères Salvador, une série de fiction mexicaine

in

Sorti le 23 mars sur la plateforme Disney+, la série mexicaine les frères sauveurs allie fantaisie, humour et ingéniosité basé sur des histoires originales qui renvoient à des histoires, des films, des pièces de théâtre et des légendes urbaines qui ont nourri les enfances de différentes générations.

Avec une première saison de 10 épisodes, la série a été plébiscitée par les téléspectateurs à la recherche d’un contenu familial divertissant, léger et authentique. Pour beaucoup de gens, cela a été un soulagement qu’il existe dans le catalogue Disney + car encourage la cohabitation à domicile après une période critique vécue avec la pandémie.

Il met en vedette Francisco de la Reguera (Esteban Salvador), Nacho Tahhan (Rogelio Salvador), Juan Ugarte (Octavio Salvador), Adriana Hernández (Graciela Salvador), Daniel Fuentes (Jonás Salvador), Manuel Balbi (Vladimir Quiroga), Mariana Gajá ( Susana Quiroga) et Erick Velarde (Mateíto Quiroga). Une mention spéciale est l’apparition d’Anabel Ferreira dans le rôle de Meli, un personnage avec lequel l’actrice apparaît à nouveau à l’écran.

Dans ce sens, nous avons discuté avec Julieta Perales, productrice de les frères sauveurs, concernant ce que cela signifiait de produire en cas de pandémie et comment le public a reçu ce produit qui réactive et permet également la réinvention de l’ingéniosité mexicaine pour raconter des fictions.

Les frères Salvador sur Disney+

Comment vous est venu le projet des frères Salvador et pourquoi avez-vous décidé d’oser produire la série ?

C’était à l’origine un court métrage réalisé, écrit et joué par Francisco de la Reguera, qui est le créateur de la série. C’était un court métrage légèrement différent du concept des personnages. Francisco nous présente le projet et nous avons vu qu’il avait un ange. Alors Sula Films a dit « allez, faisons-le » et à partir de là, nous avons commencé à développer le thème du transfert d’un court métrage à une série.

Nous l’avons mis dans le programme de relance FOPROCINE qui est sorti en 2018, mais lorsque le nouveau gouvernement est arrivé et que tous les fonds ont été jetés, eh bien, les fonds qu’ils nous avaient donnés sont également partis. En fin de compte, c’était la première incitation qui nous a fait savoir qu’il y avait quelqu’un qui croyait en cette série.

Nous nous sommes donc consacrés à la recherche d’une plateforme, d’un canal. Il y a eu beaucoup de refus dans le milieu jusqu’à ce que la porte de Disney apparaisse, qui a cru au projet et nous avons pu le soulever. Cela s’est passé fin 2020 et à partir de 2021 nous avons commencé par les répétitions avec les comédiens qui jouent les frères Salvador car il fallait être très précis. Tourner une série est plus complexe que tourner un film. Nous devions tourner 300 minutes de matériel en même temps que vous pouvez tourner un film de 90 minutes. C’était une tâche titanesque. Au final nous avons réussi et nous sommes très contents du résultat du travail qui se voit à l’écran.

Vous évoquez 2018. Il semble que les horaires d’écran soient capricieux car ils voulaient que la série arrive à un moment idéal. Je dis cela parce que les gens ont aussi besoin de contenu pour se détendre et se divertir.

Oui, juste. Quand vous lisez les scripts et que vous devez faire toutes les ventilations pour savoir quels sont les besoins de la production, vous vous excitez d’abord parce que cela revient à des choses que vous avez vécues, vues, entendues et ressenties. Mais ensuite, vous reprenez vos esprits et vous vous demandez comment produire une série comme celle-ci.

Dans la partie créative, nous avons des personnes de tous âges. Il y a des choses que j’ai lues dans les scénarios, que j’ai vues plus tard en production et plus tard vues en post-production, j’ai remarqué des hommages à des westerns, j’ai entendu des voix qui nous rappellent notre enfance, des jeux de notre enfance. C’est un câlin au cœur pour les adultes mais c’est aussi une bouffée d’air frais pour les familles.

La série, d’ailleurs, n’est pas un contenu fait de force. Wow, ce n’est pas une chaussure que vous mettez exprès. C’est quelque chose de très naturel. Et c’est quelque chose de magique qui a Les frères Sauveur. Les histoires que nous racontons sont naturelles, tout comme l’alchimie entre les acteurs est naturelle.

D’autres aspects distinctifs de la série sont les lieux et les paysages. Ils vous font sentir que l’histoire peut arriver n’importe où.

Au début, nous voulions que ce soit filmé dans le Centre parce que nous voulions voir les merveilleuses rues du Centre historique de Mexico, mais cela présentait de nombreuses difficultés. Nous avons également trouvé l’emplacement de la maison des frères Salvador, c’était comme avoir trouvé un autre personnage.

Nous savions que nous ne voulions pas que l’emplacement soit si évident, car en nous éloignant de cela, nous avons permis qu’il appartienne à tout le monde. Et c’est ce que nous voulions avec le public, c’est-à-dire que les frères sauveurs étaient les leurs.

