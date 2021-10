Disney Plus novembre 2021 – Un aperçu de toutes les nouvelles séries et films

Disney Plus élargit le programme en novembre pour inclure plus de nouveaux films, séries et documentaires. Les nouveautés incluent ici Originaux Disney ainsi que des productions de Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore. Vous trouverez ici la liste de tous les nouveaux produits du programme allemand Disney Plus.

Nouveaux films et séries en novembre 2021 sur Disney Plus

Mettez en surbrillance dans le nouveau mois est celui annoncé Disney + jour au 12 novembre, sur lequel le deuxième anniversaire du nouveau service de streaming sera célébré avec de nombreux spéciaux et extras : Cela comprend un Spécial Star Wars sur le légendaire chasseur de primes Boba Fett avant le début de la nouvelle série Le livre de Boba Fett comme spin-off aussi Le Mandalorien.

Les films à succès célèbrent également Marvels Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Croisière dans la jungle sur Disney Plus Premiere. UNE Spécial sur l’univers cinématographique Marvel jette un regard sur l’avenir de la franchise, y compris le lancement de la nouvelle Série Marvel Hawkeye et beaucoup plus.

Toutes les autres nouveautés de Disney Plus se trouvent dans les listes ci-dessous, triées par séries et films.

3 novembre : Dropouts: Freedom Is Everything – Saisons 1-3 (National Geographic)

3 novembre : Bob’s Burgers – Saison 11, Épisode 11 (Star)

3 novembre : Dr. Doogie Kamealoha – Saison 1, Épisode 9

3 novembre : Dollface, saison 1 (étoile)

3 novembre : Grown-Ish – Saison 4, Épisode 8 (Étoile)

3 novembre : Mayan’s MC, saisons 1 et 2 (étoile)

3 novembre : Reservation Dogs – Saison 1, Épisode 5 (Étoile)

3 novembre : Le Grand Nord – Saison 1, Épisode 7 (Étoile)

3 novembre : The Premise – Saison 1, Épisode 1 & 2 (Star)

3 novembre : Y : The Last Man – Saison 1, Épisode 9 (Étoile)

10 novembre : Bob’s Burgers – Saison 11, Episode 12 (Star)

10 novembre : Dr. Doogie Kamealoha – Saison 1, Épisode 10

10 novembre : Grown-Ish – Saison 4, Épisode 9 (Étoile)

10 novembre : Last Man Standing – Saison 8 (Star)

10 novembre : Mrs. America – Saison 1 (Star)

10 novembre : Reservation Dogs – Saison 1, Episode 6 (Star)

10 novembre : The Glades – Saisons 1-4 (étoile)

10 novembre : Le Grand Nord – Saison 1, Épisode 8 (Étoile)

10 novembre : The Premise – Saison 1, Épisode 3 (Star)

10 novembre : Y : The Last Man – Saison 1, Episode 10 – Season Finale (Star)

10 novembre : Le siècle des trains – Saison 1 (National Geographic)

12 novembre : Dopesick – Saison 1, Épisode 1 & 2 (Star)

12 novembre : The Simpsons Short (Star)

12 novembre : Disney Tangled Paths – Saison 1

12 novembre : Olaf présente – Saison 1 (courts métrages)

12 novembre : Le monde selon Jeff Goldblum – Saison 2

17 novembre : Bob’s Burgers – Saison 11, Episode 13 (Star)

17 novembre : Dopesick – Saison 1, Épisode 3 (Star)

17 novembre : Reservation Dogs – Saison 1, Episode 7 (Star)

17 novembre : Chutes de neige – Saison 4 (Étoile)

17 novembre : Le Grand Nord – Saison 1, Épisode 9 (Étoile)

17 novembre : The Premise – Saison 1, Épisode 4 (Star)

17 novembre : Mickey Mouse : Playhouse – Saison 1 (Disney Junior)

17 novembre : World’s Deadliest : Jaws and Sins – Saison 1 (National Geographic)

24 novembre : Bob’s Burgers – Saison 11, Episode 14 (Star)

24 novembre : Deep State – Saisons 1 & 2 (Star)

24 novembre : Dopesick – Saison 1, Épisode 4 (Star)

24 novembre : Hawkeye – Saison 1, Épisode 1 & 2

24 novembre : Reservation Dogs – Saison 1, Episode 8 – Season Finale (Star)

24 novembre : The Great North – Saison 1, Episode 10 – Season Finale (Star)

24 novembre : The Choe Show – Saison 1, Tous les épisodes (Star)

24 novembre : The Premise – Saison 1, Épisode 5 (Star)

3 novembre : Succès et tragédies des navettes spatiales – Saison 1 (National Geographic)

5 novembre : L’incroyable vie de Walter Mitty (Star)

5 novembre : Face/Off – Dans le corps de l’ennemi (Étoile)

5 novembre : État du jardin (étoile)

5 novembre : Game for Time (Star)

5 novembre : Alpha du cercle vicieux (étoile)

5 novembre : La reprise du Costa Concordia (National Geographic)

5 novembre : tremblement de terre sur le mont Everest (National Geographic)

5 novembre : Jaguar contre Crocodile (National Geographic)

5 novembre : JFK – Way of an Icon (National Geographic)

10 novembre : Predator Without Prey – Saison 1 (National Geographic)

10 novembre : Spidey et ses super amis – Saison 1 (Marvel)

12 novembre : Le Mans 66 – Against Every Chance (Star)

12 novembre : Route vers la Perdition (Étoile)

12 novembre : Shang-Chi et la légende des dix anneaux

12 novembre : Ciao Alberto (court métrage)

12 novembre : Plus jamais seul à la maison (Star)

12 novembre : Croisière dans la jungle (étoile)

12 novembre : Look spécial Marvel (étoile)

12 novembre : Look spécial Star Wars (Étoile)

17 novembre : Les années 90 : En route vers le Millénium (Étoile)

17 novembre : Marvel Studios : Together Invincible – The Making of Black Widow

17 novembre : Sur la piste des lieux maudits – Saison 1 (National Geographic)

17 novembre : No Man Left Behind – Saison 1 (National Geographic)

19 novembre : Figures cachées – Héroïnes non reconnues (Star)

19 novembre : Entre deux vies (Star)

19 novembre : Guerre contre la drogue (National Geographic)

19 novembre : Mammouths déterrés (National Geographic)

19 novembre : Homme contre Lion (National Geographic)

19 novembre: Million Dollar Moon Rock Heist (National Geographic)

19 novembre : Le prochain méga tsunami (National Geographic)

24 novembre : Devenir Cousteau (Star)

24 novembre : Marvel Studios : Together Invincible – The Making of What If

25 novembre : The Beatles : Get Back – Part 1 (Star)

26 novembre : The Beatles : Get Back – Part 2 (Star)

26 novembre : Black Swan (Étoile)

26 novembre : Déjà Vu – Course contre la montre (Étoile)

26 novembre : Flightplan – Sans laisser de trace (Étoile)

26 novembre : Golden Twenties (Étoile)

26 novembre : Hollywood Turk (Star)

26 novembre : Kevin – Seul contre tout le monde

26 novembre : Après-demain (Étoile)

26 novembre : Rivaux : Lions contre Buffalo (National Geographic)

27 novembre : The Beatles : Get Back – Partie 3