Disney Plus : Nouveaux films et séries en juillet 2023 – Ce contenu vous attend !

Disney+ élargit le programme en juillet 2023 avec de nouveaux films, séries et documentaires. Les nouvelles versions incluent Disney Originals, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore. Vous pouvez trouver la liste de tous les nouveaux produits du programme allemand Disney Plus ici.

Nouveaux films et séries en juillet 2023 sur Disney+

Pendant le mois d’été, les fans du Série culte Futurama depuis Créateurs de Simpsons Matt Groening enfin sur un après une pause d’une dizaine d’années une autre saison avec beaucoup nouvelles aventures spatiales autour de Fry, Leela et Bender.

La série est également nouvelle Tout ou rien comme suite du film à succès du même nom de Grande-Bretagne. Obtenez enfin le les plus jeunes fans de Marvel avec Lune Fille et Diable Dinosaure une nouvelle série proposée.

Disney Plus : Ce sont les nouveautés de juillet 2023

A partir du 7 juillet

Bébés requins – De l’œuf au chasseur (National Geographic)

Jour de baignade (1970) (Disney)

Le capitaine des loisirs (1961) (Disney)

La musique du chat de Frankie (1947) (Disney)

Dingo fait de la gymnastique (1949) (Disney)

Requins d’en haut (National Geographic)

Mickey le bricoleur (1933) (Disney)

Danse des squelettes (1929) (Disney)

A partir du 14 juillet

Le grand nombre de requins (National Geographic)

Le Tournoi des requins (National Geographic)

Vrais mensonges (étoile)

Insatiable : les requins qui mangent n’importe quoi (National Geographic)

A partir du 21 juillet

Requin contre bateau (National Geographic)

Superpuissances des requins (National Geographic)

A partir du 28 juillet

Le monde merveilleux de Mickey Mouse : Steamboat Silly (Disney)

A partir du 30 juillet

Imaginez des dragons en direct à Vegas (étoile)

Disney Plus : Ce sont les nouvelles séries de juillet 2023

A partir du 5 juillet

Shark Files: Tracking the Predator – Saison 2 (National Geographic)

Sharks Attack – Saison 8 (National Geographic)

Kizazi Moto : Génération Feu (Disney)

Le Grand Nord – Saison 3 (Star)

Les secrets de la nounou – Saison 1 (Star)

A partir du 12 juillet

A Superfantastica Historia do balao – Saison 1 (Star)

Tout ou rien : la série (Star)

De grandes attentes – Saison 1 (Star)

Marvel Moon Girl et Diable Dinosaure – Saison 1 (Marvel)

Les secrets de Hillsong (étoile)

La compagnie que vous gardez – Saison 1 (Star)

A partir du 19 juillet

Chapelwaite – Saison 1 (Star)

Chutes de neige – Saison 6 (Star)

La leçon est le meurtre – Saison 1 (Star)

A partir du 24 juillet

Futurama – Saison 11 (Star)

A partir du 26 juillet

Drag Me to Dinner – Saison 1 (Star)

Listen Who’s Banging – Saisons 1 à 8 (Star)

Comment j’ai rencontré ton père – Saison 2 (Star)